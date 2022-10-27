С книгой для жизни

Врач-нефролог и независимый эксперт по гемодиализу Дуниядар Абдуллаев считает своим долгом поделиться с коллегами и в первую очередь с пациентами богатым опытом в лечении заболеваний почек, накопленным за годы работы в региональном здравоохранении.

В сферу медицины 69-летний таразский доктор, ныне находящийся на заслуженном отдыхе, пришел еще до того, как поступил в вуз. Ему довелось побыть фельдшером и медбратом в первом в республике отделении гемодиализа, открытом на базе областной больницы в Шымкенте.

– В то время оборудование было очень слабым, и пациенты с большим трудом переносили лечение. Но надо было с чего-то начинать, – вспоминает врач, стоявший у истоков этой службы в стране.

Специалистов практически не было, каждый был на вес золота. Поэтому после окончания Семипалатинского государственного мединститута его направили в Жамбылскую область с просьбой открыть аналогичное отделение в административном центре. В июне 1987 года удалось это сделать. Отделение заработало на базе медсанчасти предприятия «Химпром». И с тех пор до самого выхода на пенсию преданный своему делу эскулап работал в профильном отделении заведую­щим, передавая опыт последователям.

– Я проработал в медицине 51 год и все это время занимался лечением больных с хронической почечной недостаточностью, – рассказал о своем трудовом пути собеседник. – С начала открытия, безусловно, многое изменилось. Развивались и технологии в здравоохранении, методы лечения. Аппараты, которые мы использовали в те годы, сегодня никто даже и не подключал бы...

Врач признался, что внедряя изменения, поэтапно анализировал новшества, делал для себя заметки и соответствующие выводы. Однажды Дуниядар Абдуллаев понял, что его багаж знаний простаивает без дела в то время, когда людям можно было бы помочь.

– Многие пациенты не осведомлены о том, какие препараты принимать, как правильно питаться и соблюдать водный режим, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Ведь основная цель сегодня – не просто выжить, а чувствовать себя максимально комфортно на протяжении всей жизни, – сказал Дуниядар Абдуллаев.

Так возникла идея написания книги, которая должна стать помощником и врачам, и больным, страдающим почечными заболеваниями. К слову, на постсоветском пространстве подобное издание есть только в России.

– Мне удалось ознакомиться с российским изданием, которое больше предназначено для врачей. Моя же идея состоит в том, чтобы дать книгу в помощь пациентам, чтобы любой человек смог понять, о чем идет речь, – сказал доктор.

По словам Дуниядара Абдуллаева, в медицине существует один большой пробел – отсутствие психологической подготовки к диализному лечению на аппарате искусственной почки. Многие больные данное заболевание воспринимают как приговор, впадают в депрессию, опус­кают руки. Некоторые наотрез отказываются лечиться, а без этого им просто не спастись. К сожалению, большинство больных соглашается на лечение, когда их приносят в больницу уже на носилках, поэтому и результаты у них обычно хуже, чем у других.

Именно по этой причине особое внимание в новой книге уделено подготовке больных к соответствующему лечению и поддерж­ке тех, кто уже давно живет на диализе. По словам таразского доктора, от правильного психологического настроя зависят общий успех лечения и длительность проживания больного на аппарате.

– К примеру, в Японии люди на таком оборудовании живут более 40 лет. В Казахстане – примерно до 20 лет. В чем причина такой большой разницы? Несмотря на то что используются те же аппараты и лекарства, большую роль играют социальные условия, психологическая работа, строгое соблюдение диеты. И конечно, грамотность пациента, который должен знать все о своей болезни.

Дуниядар Абдуллаев считает необходимым информировать больных. В 2019 году при спонсорской поддержке у него получилось издать первый вариант книги в двух версиях тиражом 8 500 экземпляров. Силами волонтеров ее раздали больным на территории республики. Издание попало даже в руки жителей Узбекистана, Кыргызстана, Турции и Германии. Автор признался, что после этого ему не раз звонили и писали, выражая слова благодарности и при этом делая некоторые замечания. Учитывая все поступившие пожелания, неф­ролог доработал книгу. Второй ее вариант включает более подробную информацию по вопросам лечения, психологической подготовки, соблюдения водного режима и диеты. В книге собрано все самое полезное и максимально практичное.

– Во всем мире врачи рекомендуют вести больным ежедневник. Но нигде не предлагается образец. Как он должен выглядеть, никто не объясняет, поэтому пациенты, как правило, и не вели его. Я учел это упущение, – отметил таразский врач.

По его словам, он написал книгу не для того чтобы заработать, а помочь нуждающимся и бесплатно раздать ее при помощи Минис­терства здравоохранения РК. Но для этого ему самому сегодня нужна спонсорская поддержка. Дуниядар Абдуллаев уверен, что в стране есть неравнодушные меценаты, способные помочь ему в этом общем благородном деле.

– На сегодня в Казахстане проживают около 11,5 тысячи человек на аппарате искусственной почки, – привел статис­тику врач. – Для того чтобы выпус­тить хотя бы 12 тысяч экземпляров на казахском и русском языках, необходимо примерно 10 миллионов тенге. Мне одному это не по карману. Если найдутся люди, которые смогли бы помочь с этим вопросом, я был бы очень признателен. Да и люди, уверен, будут безмерно благодарны. Чем раньше они получат эту книгу, тем больше шансов у них рассчитывать на хорошие результаты.