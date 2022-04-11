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​​​​​​​С книгой мир добрей и ярче!
Хомс Наталия
корреспондент

Международный день детской книги отметили в столице в контексте объявленного в Казахстане
Года детей.

Этот праздник напоминает о непреходящей ценности детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли. Его цель – привлечь внимание детей к литературе, книжному искусству и культуре, популяризировать творчество детских поэтов и писателей, сохранить наше духовное наследие.

Ряд мероприятий были организованы Централизованной библиотечной системой и Управлением культуры столицы. Так, яркой и насыщенной получилась программа «Кітаппен әлем мейірімді және жарқын!», порадовавшая многих юных и самых маленьких читателей, а также их родителей.

Пришедшие на праздник совершили экскурсию по детской библиотеке, которая началась с книжно-иллюстративной экспозиции, объединившей 280 книг. В другом зале была представлена выставка декоративно-прикладного творчества «Қолөнер-сырлы өнер», авторы работ – читатели, занимающиеся в кружках при библиотеках города.

За «круглым столом» собралась творческая интеллигенция, чтобы обсудить вопросы детской литературы и ее будущего, меры поддержки чтения в рамках проекта «Читающая нация». К 150-летию Ахмета Байтурсынова прошли «Байтурсыновские чтения».

Кукольный театр «Еркетай», действующий на постоянной бесплатной основе в Центральной детско-юношеской библио­теке, показал мини-спектакль «Өтірік өрге басама» по мотивам книги Т. Абдрайымова «Ала бұға аулаған күн». Гостей встречали и артисты театра танца «Наз».

Детская писательница Зауре Торехан провела мини-викторину «Тапқыр болсаң тауып көр» по своей сказке «Естен кетпес ерек күн». В мультлаборатории «Балаларға базарлық: ертегілерге жан біткенде» были показаны казахстанские анимационные ленты, которые вызвали большой интерес как у детей, так и у взрослых.

Издательства «Фолиант» и Big Dream подготовили свою выставку, и любой желающий мог приобрести понравившиеся книги. Творческая мастерская «Школа Солнца» подготовила мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству. Для читателей с нарушением зрения специалисты Спецбиблиотеки для незрячих и слабовидящих граждан провели прослушивания аудиокниг, познакомили со специальными устройствами – монокомпьютерами, флеш-картами, показали книги по Брайлю.

Самые маленькие участники праздника, которые еще не научились читать, тоже весело провели время за просмотром мультфильма, поиграли с аниматором, услышали сказки из уст библиотекарей.

В онлайн-формате на странице ЦБС в Instagram проведен розыгрыш «Книжные именины», там же актрисы Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького Екатерина Максим и Ульяна Апрельская прочитали для маленьких подписчиков сказки «Коза Дереза» и «Братец Лис и Братец Кролик».

А Русский дом в Нур-Султане провел Космическую неделю детской книги: ее темой стал космос, а гостями – известные российские писатели и ученые. Как отметила руководитель культурных и просветительских проектов Ольга Скальчук, посвященные теме космоса программы традиционно пользуются большим успехом у школьников Казахстана. Наши ребята невероятно активны, живо интересуются книгами, устройством Вселенной.

Так, в рамках Недели ­прошло заседание книжного клуба «Космос», аудитория помладше участ­вовала в онлайн-встречах с известными российскими детскими писателями. Главный редактор подросткового журнала «Электронные пампасы», доктор наук Юрий Нечипоренко рассказал о том, что Вселенная скрыта и внут­ри человека. Его удивительные параллели между человеком и космосом вызвали у ребят шквал вопросов.

– Я был поражен и обрадован неожиданными вопросами и глубокими знаниями школьников из Нур-Султана, ‒ сказал Юрий Дмитриевич.

Не меньшее оживление вызва­ли рассказы писателя и руководителя музея «Покорители Вселенной» Дениса Прудника. Ребят интересовало все: от процесса подготовки космонавтов до возможности столкновения двух черных дыр. Завершил неделю увлекательный кинолекторий «Поехали!». Необычные мультфильмы, посвященные теме космоса, смотрела и анализировала с ребятами известный казахстанский кинокритик Александра Лумпова.

Год детей в Казахстане набирает обороты, и ребят ждет много увлекательных и познавательных проектов. В том числе и связанных с книгами. Централизованной библиотечной системой Нур-Султана запланированы игровые программы, уроки дружбы, часы веселых затей и развлечений, праздничные вечера, выставки, конкурсы рисунков, литературные круизы, досье, путешествия и многое другое. За всеми новостями можно следить на страничке ЦБС в Instagram, а прошедшие в рамках Недели детской книги мероприятия Русского дома размещены на YouTube-канале представительства Россотрудничества в Казахстане.

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