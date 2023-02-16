С компаниями, незаконно эксплуатирующими недра и нарушающими принятые обязательства, расторгнуты контракты

– Недропользователь должен разрабатывать недра, добывать инертные материалы только на закрепленной за ним территории, – обратил внимание Дархан Сатыбал­ды. – Не допускается расширение русел рек, разрушение экосистем. Но, к сожалению, незаконные действия не прекращаются до сих пор.

Столь пристальное внимание руководства области к теме недропользования объясняется тем, что в регионе повсеместно идет добыча песка, гравия, глины, прочих инертных материалов и полезных ископаемых с нарушениями существующих норм и правил. Это наносит вред окружаю­щей среде, нарушает экосистему и даже угрожает безопасности, если речь идет о добыче того же гравия непосредственно в русле рек и в прибрежной зоне. В итоге воды подмывают опоры мостов и разрушают берега.

По словам исполняющего обязанности руководителя управления по инвестициям и экспорту Каната Шонбасова, в период с 2021 по 2023 год в регионе досрочно за нарушения расторгнуты контракты с 27 недропользователями. Часть из них не полностью исполняли обязанности по соглашениям, еще часть вела работы в водоохранной зоне. Два земельных участка недропользования возвращены в государственный земельный фонд. В суд направлены иски по возврату земель 11 субъектов.

Досрочно прекращены контракты 12 предпринимателей, работающих в водоохранной зоне рек Аксу, Боролдай, Бадам.

В прошлом году выявлены факты неполного исполнения конт­рактных обязательств 30 недропользователями. Каждому из них в индивидуальном порядке направлены предупредительные письма, после чего указанные недостатки были устранены.

Специалистами-маркшейдерами, привлеченными к работе на договорной основе, проведен мониторинг территорий добычи полезных ископаемых, которая ведется 40 недропользователями. В результате выявлены недостатки в работе 27 субъектов, материалы направлены в департамент полиции. Им возбуждено 12 уголовных дел, проводятся следственные действия.

Начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов сообщил, что в 2022 году в дежурных частях было зарегистрировано 127 заявлений по фактам самостоятельного использования недр. Двадцать восемь единиц использованной техники, в том числе семь единиц погрузочной техники, временно водворены на штрафстоянку до принятия юридических решений.

Действия, связанные с незаконным недропользованием, в основном регистрируются вдоль рек Аксу, Бадам, Келес. На территории города Кентау и Отырарского района также часто встречаются факты незаконной добычи инерт­ных материалов.

За два прошедших года по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за самостоя­тельное пользование недрами, зарегист­рировано 28 дел.