С компаниями, незаконно эксплуатирующими недра и нарушающими принятые обязательства, расторгнуты контракты
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Любовь Доброта, Туркестанская область
Усилить борьбу с незаконными недропользователями поручил аким области Дархан Сатыбалды. На очередном совещании он потребовал от акимов районов, городов, правоохранительных органов проводить совместную работу по контролю над исполнением предпринимателями контрактных обязательств. Важно также ужесточить процесс выдачи лицензий, а при необходимости даже изменить условия лицензирования, подчеркнул он.