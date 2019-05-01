С компьютером на «ты»

Юрий Ли

В минувшем году в Приаралье в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан», концепции «Умный город» и республиканского пилотного проекта «Умное управление» заметно активизировалась работа по внедрению информационных технологий, что не замедлило сказаться на росте числа клиентов, которым госуслуги были оказаны в электронном виде. Данный показатель в регионе почти удвоился: в 2017 году он составлял 482 572 факта, а в минувшем увеличился до 852 304.

Столь стремительному рос­ту объема электронных услуг способствовало осуществление 40 цифровых проектов, 29 из которых стоимостью 3,5 млрд тенге были успешно воплощены в жизнь в сферах образования, здравоохранения и культуры, жилищно-коммунального хозяйства и безопасности, бизнеса и сельхозпроизводства. Пристальное внимание уделено укреплению материально-технической базы, созданию и внедрению информационных платформ и систем, мобильных приложений, автоматизации процессов.

Например, только внедрение автоматизированной системы «Электронный детский сад», к которой нынче подключены все 659 дошкольных учреж­дений региона, позволило кызылординцам в электронном формате получить 21 323 направления в детсады. Через мобильное приложение стало возможным вызвать врача на дом или записаться на прием в поликлинику…

Еще ряд «умных» проектов был направлен на обучение цифровым навыкам, создание благоприятной среды, позволяющей получать более углуб­ленные знания и воплощать собственные идеи в IT-сфере. Ключевым звеном в этом отношении стало открытие в минувшем году в Кызылорде ІТ-парка, услугами которого, кстати, уже воспользовались 1,6 тыс. кызыл­ординцев.

На его базе было проведено 36 различных мероприятий, в том числе 19 краткосрочных курсов, 6 мастер-классов, 2 курса по информационной безопас­ности.

По словам специалиста IT-парка, программиста отдела разработки и развития IT Центра информационных технологий Жандоса Кыстаубая, здесь на постоянной основе действуют секции робототехники и 3D-моделирования, имеется профессиональная аппаратура для видеосъемки и монтажа, VR⁄AR-зона. Кроме того, создана коворкинг-зона, где горожане могут воспользоваться компьютерами с высокоскоростным доступом в Интернет, а при необходимос­ти – получить консультации сотрудников.

Высок интерес и к проводимым здесь различным конкурсам и игровым турнирам. Растет количество участников IT-meeting. Здесь программис­ты, в том числе начинающие, делятся идеями и проблемами с экспертами, получая квалифицированную помощь в создании приложений…

Кызылординский технопарк действительно стал центром повышения уровня цифровой грамотности населения и развития информационно-коммуникационных технологий. Поэтому не удивляет, что в текущем году из 52 цифровых проектов, осуществляемых в регио­не, 13 намечено выполнить на базе ІТ-парка. Он, кстати, вскоре справит новоселье в построенном специально для него новом просторном здании.

Среди наиболее примечательных проектов – и разработанный ТОО «Мансап» при поддержке специалистов Центра информационных технологий IT-echelon, стартовавший в ­марте текущего года. В его рамках 200 молодых кызылордин­цев пройдут полугодовое обучение по специальности «frontend-разработка и технологическое предпринимательство».

Желающих принять участие в этом образовательном проекте оказалось немало, в общей сложности поступило 437 заявок. При отборе учитывались наличие базовых знаний и социальное положение претендентов. В итоге в группу вошли 94 студента, 58 школьников, 21 самозанятый молодой человек, 15 детей из социально уязвимых семей и 12 воспитанников детской деревни «Атамекен». Многим из них определиться с будущей профессией помог ІТ-парк.

По словам руководителя ­областного управления цифровых технологий Индиры Акжигитовой, приоритетным направлением данного проекта было выбрано создание пользовательского интерфейса frontend.

– Именно эта категория специа­листов наиболее вос­требована на рынке труда. Програм­ма курса устроена таким образом, чтобы выпускник был полностью подготовлен к работе с реальными проектами, которые предлагают IT-работодатели Казахстана, – отметила Индира Акжигитова.

Для участников будет организовано 72 часа онлайн-­обучения, а также 6 семинаров, 8 воркшопов, 4 митапа и 2 иг­ры по построению бизнес-моде­ли на базе ІТ-парка и университета «Болашак». Проект IT-echelon предполагает и промежуточное анкетирование по оценке ­полученных знаний, а на митапы будут приглашены пред­ставители известных компаний Mail.ru, Tinkoff, Bugart­Games, Яндекс, Chocofamily, Doctor.kz, Kazdream.kz, Kompra, ­CTgram.

Полугодовой курс, позволяю­щий освоить одну из самых интересных, востребованных и хорошо оплачиваемых профессий, участники пройдут на бесплатной основе. Организаторы уверены: выпускники смогут преуспеть и в создании стартапов…

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