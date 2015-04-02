Свежий выпуск С корабля – на бал... Юрий МАКАРОВ

В первой встрече подопечные тренера сборной РК Сергея Дроздова в упорнейшей борьбе сломили сопротивление национальной команды Китая – 10:9. Мячи в нашем составе забросили Рустам Укуманов и Бранко Пекович (по 3), Сергей Губарев (2), Александр Годованюк и Евгений Медведев.

В другом матче нашей группы сборная Австралии обыграла ватерполистов Бразилии – 13:10. Турнир продолжается.

Впереди – хозяева трасс

В Алматинской области завершился зимний чемпионат страны по шоссейным велогонкам, продолжавшийся четыре дня. Он собрал около 140 участников из многих областей Казахстана.

Как сообщила пресс-служба Федерации велоспорта Казахстана, наибольшее количество наград выиграли хозяева трасс. Вслед за командой Алматинской области финишировали гонщики Алматы и Северо-Казахстанской области.

В индивидуальной гонке на 20 км среди мужчин и 10 км среди женщин золотыми призерами стали талдыкорганцы Юрий Натаров и Надежда Генелева. Командную гонку на 40 километров выиграли Григорий Штейн, Сергей Лущенко, Сергей Кузьмин и Дмитрий Риве (Алматинская область). Григорий Штейн первенствовал также в групповой гонке и гонке-критериуме.

Лучшей среди женщин в гонке-критериуме стала Наталья Сайфутдинова (Северо-Казахстанская область).

Гостевая ничья

Сборная Казахстана по футболу провела в Химках (Московская область) товарищеский матч с национальной командой России. Настолько товарищеский, что в составе хозяев поля в общей сложности дебютантами сборной в этот день стали семь (!) молодых футболистов, а главный тренер гостей Юрий Красножан проверил в настоящем деле троих новичков главной команды страны – вратаря Стаса Покатилова, Георгия Жукова и Токтара Жангылышбая.

Игра в исполнении казахстанцев получилась интерес­ной, осмысленной, наконец-то содержательной. Подвело земляков невысокое мастерство при завершении атак: всего пять ударов по воротам за всю игру и ни одного – в створ ворот... С такой статистикой не побеждают. Но так или иначе в актив сборной РК будет записана почетная гостевая ничья с сильным соперником – 0:0.

Выйти в первый дивизион!

Женская сборная Казахстана по хоккею с шайбой провела в Дамфрисе (Велико­британия) второй матч в рамках чемпионата мира (дивизион II, группа «А»). Соперницами подопечных главного тренера нашей дружины Александра Мальцева были спортсменки Польши.

Многое решилось уже в первом периоде, закончившемся со счетом 2:0 в пользу хоккеисток из алматинского клуба «Айсулу» (они составляют подавляющее большинство в нашей сборной). Итоговый результат встречи – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0), шайбы у победительниц забросили Меруерт Рыспек, Карина Фельзинк, Зарина Тухтиева и Татьяна Королева. Казахстанская команда с двумя победами возглавила турнирную таблицу розыгрыша.

До конца чемпионата сборная РК проведет еще три матча: 2 апреля – с хоккеистками Новой Зеландии, 4 апреля – с хорватками, 5 апреля – с хозяйками ледовой площадки. Задача у нашей команды одна – выиграть первое место и выйти на следующий год в первый дивизион.



