Свежий выпуск
С корабля – на бал...
Юрий МАКАРОВ
В первой встрече подопечные тренера сборной РК Сергея Дроздова в упорнейшей борьбе сломили сопротивление национальной команды Китая – 10:9. Мячи в нашем составе забросили Рустам Укуманов и Бранко Пекович (по 3), Сергей Губарев (2), Александр Годованюк и Евгений Медведев.
В другом матче нашей группы сборная Австралии обыграла ватерполистов Бразилии – 13:10. Турнир продолжается.
Впереди – хозяева трасс
В Алматинской области завершился зимний чемпионат страны по шоссейным велогонкам, продолжавшийся четыре дня. Он собрал около 140 участников из многих областей Казахстана.
Как сообщила пресс-служба Федерации велоспорта Казахстана, наибольшее количество наград выиграли хозяева трасс. Вслед за командой Алматинской области финишировали гонщики Алматы и Северо-Казахстанской области.
В индивидуальной гонке на 20 км среди мужчин и 10 км среди женщин золотыми призерами стали талдыкорганцы Юрий Натаров и Надежда Генелева. Командную гонку на 40 километров выиграли Григорий Штейн, Сергей Лущенко, Сергей Кузьмин и Дмитрий Риве (Алматинская область). Григорий Штейн первенствовал также в групповой гонке и гонке-критериуме.
Лучшей среди женщин в гонке-критериуме стала Наталья Сайфутдинова (Северо-Казахстанская область).
Гостевая ничья
Сборная Казахстана по футболу провела в Химках (Московская область) товарищеский матч с национальной командой России. Настолько товарищеский, что в составе хозяев поля в общей сложности дебютантами сборной в этот день стали семь (!) молодых футболистов, а главный тренер гостей Юрий Красножан проверил в настоящем деле троих новичков главной команды страны – вратаря Стаса Покатилова, Георгия Жукова и Токтара Жангылышбая.
Игра в исполнении казахстанцев получилась интерес­ной, осмысленной, наконец-то содержательной. Подвело земляков невысокое мастерство при завершении атак: всего пять ударов по воротам за всю игру и ни одного – в створ ворот... С такой статистикой не побеждают. Но так или иначе в актив сборной РК будет записана почетная гостевая ничья с сильным соперником – 0:0.
Выйти в первый дивизион!
Женская сборная Казахстана по хоккею с шайбой провела в Дамфрисе (Велико­британия) второй матч в рамках чемпионата мира (дивизион II, группа «А»). Соперницами подопечных главного тренера нашей дружины Александра Мальцева были спортсменки Польши.
Многое решилось уже в первом периоде, закончившемся со счетом 2:0 в пользу хоккеисток из алматинского клуба «Айсулу» (они составляют подавляющее большинство в нашей сборной). Итоговый результат встречи – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0), шайбы у победительниц забросили Меруерт Рыспек, Карина Фельзинк, Зарина Тухтиева и Татьяна Королева. Казахстанская команда с двумя победами возглавила турнирную таблицу розыгрыша.
До конца чемпионата сборная РК проведет еще три матча: 2 апреля – с хоккеистками Новой Зеландии, 4 апреля – с хорватками, 5 апреля – с хозяйками ледовой площадки. Задача у нашей команды одна – выиграть первое место и выйти на следующий год в первый дивизион.

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