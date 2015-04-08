С космическим приветом

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Аида АХМЕТОВА
Главная героиня выпуска – первая французская женщина-космонавт Клоди Эньере. За последние восемь лет она не дала ни одного интервью СМИ, отказ получали даже самые смелые российские журналисты. И вот Клоди Эньере согласилась встретиться с казахстанской телеведущей Гульмирой Дайрабаевой.
Легендарная француженка, совершившая полет в 1996 году с космодрома Байконур, проводила тренировочные работы вместе с казахcтанским космонавтом Талгатом Мусабаевым. Э. Клоди родилась в 1957 году в Ле-Крезо. Доктор медицинских наук, ревматолог, специалист в сфере авиационной медицины. Она – первая женщина в Европе, побывавшая дважды в космосе. Первый ее полет состоял­ся на российском корабле «Союз ТМ-23», второй раз, в 2001 году, в рамках миссии «Андромеда» она побывала на Международной космической станции. На орбите космонавт провела 25 дней 14 часов и 22 минуты.
После завершения космической деятельности Эньере Клоди занялась политикой: была министром по делам Европы, затем – заместителем министра научных исследований и новых технологий. В 2009 году Клоди Эньере была назначена на должность президента самого крупного научно-технического музея Universcience. Защитила несколько кандидатских диссертаций в сферах биологии, спортивной медицины, космической медицины, неврологии. Эта женщина является ярким примером начитанного, умного человека, достигшего успеха в разных сферах.
В программе «Сенбілік таң» состоялась душевная беседа о космосе и, конечно же, о секретах красоты. Эньере поделилась своими воспоминаниями о Талгате Мусабаеве и передала всем казахстанцам горячий привет. От имени телеканала «Казахстан» Эньере Клоди был подарен казахский камзол, украшенный национальным орнаментом.
Беседу Гульмиры Дайрабаевой с Клоди Эньере в программе «Сенбілік таң» смотрите 11 апреля в 9.00.

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