​С крупным счетом

Шайбы в составе казахстанской хоккейной команды забросили Вадим Краснослободцев, Найджел Доус, Дастин Бойд, Константин Романов и Роман Старченко.

А уже завтра к нам приезжает один из лидеров Западной конференции – финский «Йокерит», который в параллельном с нами матче в Омске одолел местный «Авангард» со счетом 1:0.



Три дня – три победы

Юрий МАКАРОВ

В Таразе продолжаются игры чемпионата Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги. После трех игровых дней по три победы в свой актив записали «Алтай» (Усть-Каменогорск) и «Алматы».

Очередными «жертвами» лидеров общего тура стали, соответственно, «Атырау» (1:3) и «ТНК Казхром» (0:3). Вчера команды-участницы провели заключительные матчи этого этапа.



На высокий пост

На 34-й Генеральной ассамблее Меж­дународной федерации университетского спорта (FISU), которая состоялась в швейцарском городе Лозанне, президент Федерации студенческого спорта Республики Казахстан и президент Казахской академии спорта и туризма профессор Кайрат Закирьянов был избран на пост асессора FISU. С этой победой Кайрата Кайруллиновича поздравил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.



Получили лицензию

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список дружин, получивших лицензии либо Мирового тура (UCI World Teams), либо профессиональной континентальной команды (UCI Professional Continental Teams) на велосезон 2016 года.

В числе первых лицензию получила казахстанская велокоманда «Астана». В связи с этим российский сайт Velolive.com напомнил, что в конце 2014 года после череды допинговых скандалов у нашей команды возник­ли сложности с получением лицензии Мирового тура.

Нынче все по-иному, и тот же источник опубликовал список команд, также получивших лицензии Мирового тура в первом дивизионе. Это AG2R La Mondiale, BMC Racing, FDJ, IAM Cycling, Movistar, Orica GreenEdge, Giant-Alpecin, Lotto NL-Jumbo, Team Sky и Trek Factory Racing. Заявки остальных дружин находятся на рассмотрении.



Успех лучников

Четырнадцать казахстанских спортсменов выступили в 19-м лицензионном чемпионате Азии по стрельбе из лука, проходившем в столице Таиланда. Главный итог стартов в Бангкоке – завоевание двух лицензий на летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Их обладателями стали воспитанники республиканского Центра олимпийской подготовки по видам стрельбы мастера спорта международного класса Султан Дузельбаев (Алматинская область) и Луиза Сайдиева (ЮКО). В упражнении М-1 («олимпийский круг ФИТА») они заняли 9-е место, но по решению Азиатской федерации стрельбы из лука получили допуск на главные соревнования четырехлетия.

