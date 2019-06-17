С личным рекордом

Ее координаты в мировой женской табели о рангах – 134-е место, но на площадке чудеса демонстрируют не рейтинги, а сами спортсмены. Рыбакина обыграла Варвару Лепченко (США, 127-я позиция в WTA) – 6:1, 6:2, Алисон Ван Эйтванк (Бельгия, 55-я) – 6:3, 6:4, Кирстен Флипкенс (Бельгия, 69-я)

– 6:3, 6:4 и в четвертой серии этого волшебного выступления вышла на корт против 4-го номера мирового рейтинга – Кики Бертенс (Голландия).

Рыбакина сражалась до последнего, но в этом матче Бертенс оказалась сильнее – 6:4, 6:4. Выход в полуфинал турнира WTA – наивысший результат в карьере молодой казахстанской теннисистки.

В Хертогенбосе также выступили наши Галина Воскобоева (в женском парном разряде) и Михаил Кукушкин (в одиночном разряде). Они вышли во второй круг.