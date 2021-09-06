​С лучшим результатом

Череда финальных стартов в последние дни соревнований прошла у параканоистов, парапловцов и паратаэквондистов. Так, параканоист Бибарыс Спатай показал на дистанции 200 м четвертый результат в квалификации. Выйдя в полуфинал, он вновь дошел до четвертого результата и, к сожалению, не прошел в финал. Тем не менее Бибарыс уже бесспорно является настоящим чемпионом, ведь он первым в истории страны выиграл лицензию по параканоэ.

В это же время 14-кратная рекордсменка мира, победительница XV Паралимпийских игр в Рио-2016 Зульфия Габидуллина в квалификации проплыла дис­танцию 50 м вольным стилем с результатом 44:57 сек. в классе S4 и прошла в финал.

Как известно, в 1971 году Зульфия попала в аварию по вине нетрезвого мотоциклис­та, который ее сбил. Она получила травму позвоночника, повреждения головы, рук и ног. Паралимпийская чемпионка занимается спортом с 1990 года. На данный момент является заслуженным мастером спорта, входит в восьмерку сильнейших пловцов планеты сразу в нескольких мировых рейтингах. Стоит отметить, что на «золотой» для нее Паралимпиаде она выступала в классе S3. Однако с 2019 года международные классификаторы определили, что Зульфия стала гораздо лучше двигаться физически, и ее переквалифицировали в другой класс. Таким образом, по словам представителей Национального паралимпийского комитета, наша легендарная спортсменка прошла в финал в более сложном для себя классе и завершила свою дистанцию с восьмым результатом.

Последними на Паралимпиа­де выступали тхэквондисты. Двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Азии и двукратный чемпион Европы из Атырау Нурлан Домбаев (75 кг) в поединке за «бронзу» уступил спортсмену из Аргентины Саморано, у которого выиграл в четвертьфинале. Соперник успешно прошел утешительный поединок и вырвал одно очко у Нурлана на последних секундах в повторном поединке. В итоге Нурлан Домбаев занял почетное пятое место.

Чемпион мира и чемпион Азии из Жамбылской области Нышан Омирали (свыше 75 кг) поставил финальную точку в соревнованиях нашей сборной на Паралимпийских играх. В утешительном полуфинале он уступил представителю Мексики Франциско Алехандро Педрозе Луне и завершил борьбу за медаль.

Итог Паралимпиады для нашей сборной впечатляющий. Золотую медаль принес стране пауэрлифтер Давид Дегтярев, серебряные медали завоевали дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина, «бронза» в копилке у пловца Нурдаулета Жумагали. И это лучший результат в истории паралимпийской сборной Казахстана.

Поздравляем всех наших спорт­сменов за прекрасные моменты борьбы, волю к победе, силу духа и достойные результаты!