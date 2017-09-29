Свою персональную выставку автор назвал «С любовью и радостью». В выставочном зале музея представлено около 50 его работ, которые пока мало известны широкой публике.

Как отмечают искусствоведы, картины Тимура Сулейменова примечательны мастерством рисунка и композиционным построением, живописной изы­с­канностью колористических решений. Он – виртуоз в живописи и графике, творит в различных техниках.

Художник принадлежит к яркой группе шестидесятников, каждый из которых внес свой вклад в развитие современной культуры и искусства. Тимур Сулейменов – организатор и руководитель Союза дизайнеров Казахстана, участвовал в разработке проектов реконструкции и благоустройства пр. Абая и Достык в Алматы, автор мемориального комплекса «Героям Черкасской обороны» в Алматинской области. Он – инициатор комплексной Государственной дизайн-программы «Государственный стиль РК». Руководил группами по разработке дизайна национальной валюты, проектированию символики, одежды Республиканской гвардии. Автор памятника «Рассвет свободы». Заслуженный деятель искусств Казахстана, академик Международной Академии искусств, почетный архитектор РК. Награжден орденом «Парасат».