На концерте, ознаменовавшем начало Дней культуры, с приветственным словом выступил аким ­Алматы Бауыржан Байбек, подчеркнувший особую роль столицы и напомнивший слова Главы государства о том, что Астана – вдохновляю­щий символ единения, сплоченности, веры в собственные силы, невероят­ных возможнос­тей нашего народа.

– Прекрасная Астана – символ независимости, жемчужина Евразии, яркое свидетельство мудрос­ти и дальновидности нашего Президента. Город олице­творяет успехи и дос­тижения Казахстана, его устремленность в будущее. Любимый же всеми казахстанцами Алматы – город, вошедший в историю как «золотая колыбель» Независимости. Благодаря постоянному вниманию и заботе нашего Президента он превратился в современный мегаполис, конкурирующий со многими европейскими городами, – отметил Бауыржан Байбек.

Также в своем выступлении аким ­Алматы отметил, что выставка ­«ЭКСПО-2017» направлена не только на привлечение современных технологий и инвестиций, но и на изменение сознания, формирование открытого, инновационного мышления.

В рамках праздничного концерта, открывшего Дни культуры Алматы в Астане, своим творчеством зрителей порадовали звезды казахстанской эстрады разных поколений: неповторимая Роза Рымбаева, легендарный «Дос-Мукасан», любимый многими Кайрат Нуртас, Мадина Садвакасова, Айкын, группы «Кешью», «Аюми», «Рензо» и другие.

Также в программе Дней культуры – лучшие постановки Государственного театра кукол Алматы, специальная программа в ­театре «Жас­тар», выставка-ярмарка «Этноаул Алматы», выступление фольклорно-этно­графического ансамб­ля «Сазген» и финальный грандиозный концерт «Асқар таулы Алматы!» в амфитеатре на территории ­ЭКСПО-2017.