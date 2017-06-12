На концерте, ознаменовавшем начало Дней культуры, с приветственным словом выступил аким Алматы Бауыржан Байбек, подчеркнувший особую роль столицы и напомнивший слова Главы государства о том, что Астана – вдохновляющий символ единения, сплоченности, веры в собственные силы, невероятных возможностей нашего народа.
– Прекрасная Астана – символ независимости, жемчужина Евразии, яркое свидетельство мудрости и дальновидности нашего Президента. Город олицетворяет успехи и достижения Казахстана, его устремленность в будущее. Любимый же всеми казахстанцами Алматы – город, вошедший в историю как «золотая колыбель» Независимости. Благодаря постоянному вниманию и заботе нашего Президента он превратился в современный мегаполис, конкурирующий со многими европейскими городами, – отметил Бауыржан Байбек.
Также в своем выступлении аким Алматы отметил, что выставка «ЭКСПО-2017» направлена не только на привлечение современных технологий и инвестиций, но и на изменение сознания, формирование открытого, инновационного мышления.
В рамках праздничного концерта, открывшего Дни культуры Алматы в Астане, своим творчеством зрителей порадовали звезды казахстанской эстрады разных поколений: неповторимая Роза Рымбаева, легендарный «Дос-Мукасан», любимый многими Кайрат Нуртас, Мадина Садвакасова, Айкын, группы «Кешью», «Аюми», «Рензо» и другие.
Также в программе Дней культуры – лучшие постановки Государственного театра кукол Алматы, специальная программа в театре «Жастар», выставка-ярмарка «Этноаул Алматы», выступление фольклорно-этнографического ансамбля «Сазген» и финальный грандиозный концерт «Асқар таулы Алматы!» в амфитеатре на территории ЭКСПО-2017.