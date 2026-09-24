С любовью к каждому дню

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В литературно-музыкальном клубе «В кругу друзей» концертом готовятся отметить День пожилого человека. Областная библиотека им. А. С. Пушкина на протяжении уже тридцати лет остается любимым местом творчес­ких встреч старшего поколения.

фото библиотеки им. А. С. Пушкина

История круговцев началась в середине 1990-х, когда людям в возрас­те на фоне трудностей переходного периода требовались поддержка и общение. Отдельные встречи быс­тро выросли в постоянный клуб, ставший, по сути, центром активного долголетия. В первые годы сообщество возглавляла сотрудник Пушкинки Галина Меньшикова, затем эстафету подхватила певица Гульнар Перкова, последние семь лет душой клуба остается замечательный знаток библиотечного дела, ветеран Фарида Акжигитова.

«Встречи проходят раз в неделю, и темы всегда самые разные, – рассказали в Пушкинке. – Это могут быть любимые книги, традиции, праздники, история и памятники края. Более того, сегодня старшее поколение может освоить в библио­теке смартфон, стать пользователем компьютера и электронных сервисов, открыть в соцсетях свой аккаунт».

Главный магнит, притягивающий в клуб людей разных био­графий и профессий, – это доброжелательная атмосфера. Каждый круговец знает, что здесь его ждут, выслушают и поддержат. Стать участником сообщества может любой – было бы желание. Особо приветствуются оптимисты, горящие творчеством. Сейчас, например, пенсионеры, отказывающиеся скучать дома в четырех стенах, готовятся участвовать в концерте к 1 октября. И не сомневаются, что их выход на сцену найдет отклик у зрителей.

#клуб #библиотека #В кругу друзей #День пожилого человека

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