С любовью к каждому дню

История круговцев началась в середине 1990-х, когда людям в возрас­те на фоне трудностей переходного периода требовались поддержка и общение. Отдельные встречи быс­тро выросли в постоянный клуб, ставший, по сути, центром активного долголетия. В первые годы сообщество возглавляла сотрудник Пушкинки Галина Меньшикова, затем эстафету подхватила певица Гульнар Перкова, последние семь лет душой клуба остается замечательный знаток библиотечного дела, ветеран Фарида Акжигитова.

«Встречи проходят раз в неделю, и темы всегда самые разные, – рассказали в Пушкинке. – Это могут быть любимые книги, традиции, праздники, история и памятники края. Более того, сегодня старшее поколение может освоить в библио­теке смартфон, стать пользователем компьютера и электронных сервисов, открыть в соцсетях свой аккаунт».

Главный магнит, притягивающий в клуб людей разных био­графий и профессий, – это доброжелательная атмосфера. Каждый круговец знает, что здесь его ждут, выслушают и поддержат. Стать участником сообщества может любой – было бы желание. Особо приветствуются оптимисты, горящие творчеством. Сейчас, например, пенсионеры, отказывающиеся скучать дома в четырех стенах, готовятся участвовать в концерте к 1 октября. И не сомневаются, что их выход на сцену найдет отклик у зрителей.