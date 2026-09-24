С любовью к каждому дню

В литературно-музыкальном клубе «В кругу друзей» концертом готовятся отметить День пожилого человека. Областная библиотека им. А. С. Пушкина на протяжении уже тридцати лет остается любимым местом творческих встреч старшего поколения.
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