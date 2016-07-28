​С любовью к книге

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Александра ЗАРЕМБА
Акция направлена на оказание помощи детям из малоимущих семей, а также на воспитание таких качеств, как милосердие и доброта. Гостями праздника стали депутат маслихата Алтыншаш Табулдина и заместитель директора Цент­ральной библиотечной системы Астаны Гульмира Абылгазина.

– Наша цель – научить детей любить книгу и дружить с библиотекой, – отметила Гульмира Абылгазина. – Сейчас у людей сложилось впечатление, что наши залы пустуют, но нынешнее мероприятие показало обратное. Ценники на детскую литературу с каждым годом становятся все выше и выше, и многие просто не могут позволить себе ее приобрести. В этой ситуации именно библиотеки оказывают большую помощь.

Сотрудниками детской библиотеки № 4 была организована культурная программа для детей и взрослых: песни, танцы и театрализованные постановки. Гости подарили ребятишкам наборы канцелярских товаров, а также красочные, а самое главное – вместительные рюкзаки.

Как рассказал первый заместитель руководителя Алматинского районного филиала партии «Нур Отан» Гайдар Касенов, в городе больше 340 первичных партийных организаций, и многие из них оказывают спонсорскую помощь. Именно благодаря неравнодушным людям появляется возможность собрать детей из малоимущих семей в школу. Портфели, которые подарены ребятам, полностью оснащены тем, что может пригодиться в наступающем учебном году.

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