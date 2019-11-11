С любовью к "Мамании"

Свежий выпуск
1555
​Асет Калымов, Алматинская область

Школа классиков

В мае нынешнего года в рабочей поездке по Алматинской области Президент Касым-Жомарт Токаев особо отметил глубокие исторические корни Жетысу и подчеркнул, что именно со школы «Мамания», находящейся в селе Аксу, начались первые инвестиции в образование казахской молодежи.

Нынче учебному заведению, из стен которого вышла целая плеяда видных государственных и общественных деятелей Казахстана, исполнилось 120 лет. Среди его выпускников – классик казахской литературы Ильяс Жансугуров, алашординцы Мухамеджан Тынышпаев и Жумахан Кудерин, просветитель Билял Сулеев, академик Журимбек Сыдыков, писатель Какимжан Казыбаев.

Медресе «Мамания» построено в далеком 1899 году в местечке Кара-Агач нынешнего Аксуского района Алматинской области на средства местного купца Маман-бия Калкабайулы и его сыновей Турыс­бека, Сейтбаттала и Есенкула. Поначалу рассчитанное на 2 года обучения учреждение быстро расширилось и уже в 1909 году перешло на светский формат и восьмилетнюю образовательную программу. Попечители – братья Мамановы – привлекли к работе лучших педагогов из Санкт-Петербурга, Стамбула, Казани, Уфы, Оренбурга, благодаря которым школа в казахской глубинке в короткие сроки стала образцовой и вполне соответствовала мировым стандартам того времени.

Учебный процесс был составлен по образцу известного уфимского медресе «Галия». Преподавали арифметику, географию, зоологию, историю, казахский, русский, арабский языки и литературу, вероучение, историю ислама. Учащихся, а большинство из них дети бедняков, обеспечивали бесплатным питанием, одеждой, учебными пособиями и даже общежитием. Хорошие жилищные и бытовые условия были созданы и для учителей. Слава о «Мамания мектебі» гремела по всей Российской империи.

Согласно архивным данным, Мамановы, убеждая старейшин родов в необходимости получения детьми разносторонних знаний, говорили: «Несмотря на религиозные, национальные, языковые различия, мы живем вместе с русскими, татарами и другими народами под общим небом, в одном саду божьем, в котором переплетены корни, шумят кроны деревьев, богатые листвой и цветущие, взаимно опыляя друг друга». Без образования подрастающего поколения они не видели будущего.

Значительную часть прибыли купцы тратили на содержание школы и инфраструктуру аула Кара-Агач, который их стараниями превратился в цветущий сад посреди голой степи. Однако благие начинания меценатов были перечеркнуты большевиками: в 1918 году они сожгли медресе вместе с жилыми и хозяйственными пристройками. Деревня сгорела целиком за одну ночь. В ходе репрессий были расстреляны 15 человек из рода Мамановых, другие осуждены как родственники «врагов народа» и сосланы за пределы Казахстана. Имущество баев, в том числе десятки тысяч голов скота, конфисковали в пользу государства.

В 1924 году учебное заведение выстроили вновь, оно функ­ционировало в качестве детского интерната-пансионата под вывеской «Кара-Агачская коммуна». Затем объект перевели в расположенное рядом село Аксу, где открылась средняя школа им. И. Алтынсарина. И лишь в 1998 году решением акимата Алматинской области учреждению, давшему путевку в жизнь многим выдающимся представителям казахской интеллигенции, вернули былое имя «Мамания».


Подарок землякам

Приехав в прошлом году в родной аул Аксу, предприниматель Молдияр Нурбаев ужаснулся ветхому состоянию школы, которую он окончил в 1967 году. Протекающая крыша, пришедшие в негодность деревянные окна, коммуникации – казалось, что здание вот-вот рухнет. Как рассказали старожилы, зимой дети мерзнут в холодных классах, болеют, из-за этого часто отменяют уроки. В общем, ремонта знаменитая «Мамания» не видела много лет.

– Помню времена, когда в школе училось больше тысячи детей, – говорит Молдияр Кылшыкович. – А сегодня многие аульчане переехали в город, у акимата села, видимо, нет средств, и объект постепенно пришел в упадок.

Недолго думая, бизнесмен выделил собственные деньги на капитальный ремонт школы, в которой, к слову, училась и его супруга Алтынсара Нурахметова. Всего за несколько месяцев трехэтажное здание преобразилось: установлены пластиковые окна, застелены полы, покрашен фасад. Заасфальтирована прилегающая территория, оснащен новыми компьютерами кабинет информатики, отремонтированы еще несколько учебных классов. Помимо этого, обновлена кровля, перестроена система отопления, которую перевели с угля на дизельное топливо – так дешевле и экологичнее.

Администрации учебного заведения меценат подарил новенькую «Ниву», чтобы было на чем ездить в райцентр. А директору школы оборудовал кабинет в модном ныне стиле Open space – офис открытого типа.

– «Мамания» – не просто школа, это объект, имеющий большое историческое и культурное значение для нашей страны и народа, – говорит Молдияр Нурбаев. – Здесь когда-то обучались и росли великие сыны казахского народа. Поэтому никак нельзя допустить, чтобы столь ценное учебное заведение закрылось. Мы с женой решили обновить школу, сделать что-то хорошее для земляков. Считаю, что каждый, кто добился успеха в жизни, должен внести вклад в развитие малой родины.

Сегодня в школе, еще пахнущей свежей краской, обучаются 240 детей, аулчане искренне радуются подарку земляка. В знак благодарности местные власти присвоили Молдияру Нурбаеву звание «Почетный гражданин Аксуского района». 

Популярное

Все
Руководитель управления городского акимата задержан по подозрению в получении взятки
Блогер, популяризатор изучения казахского языка Александра Мыскина мечтает о том, чтобы клубы разговорного языка «Үйде сөйле» появились во всех дворах страны
Трансформация СМИ: как сохранить газеты?
Миссия выполнима
Более шестисот ребят прошли «боевое крещение» на военно-патриотическом сборе «Айбын», который состоялся в учебном центре «Спасск» Карагандинской области
БАКАД запустили в Алматинской области
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
«Казахское кино нуждается в демонополизации финансирования»
Порядка 300 человек приняли участие в восхождении на гору Шаган близ Коксуского района, проложив новую туристическую тропу.
В Казахстане впервые в этом году отмечается День отца
Хирург Жанат Спатаев – один из немногих в Казахстане, кто проводит операции на печени и поджелудочной железе
Землю, незаконно выданную бизнесмену из списка Forbes, вернули государству
Свыше 30 тыс. уникальных кинодокументов, почти 200 тыс. фотографий и более 18 тыс. звукозаписей хранится в фонде Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписи
Фестиваль этнической музыки THE SPIRIT OF TENGRI давно шагнул за музыкальные рамки
В Алматы открыли памятник народному артисту Казахстана, участнику Великой Отечественной войны Юрию Борисовичу Померанцеву
Учитель мечети избил двух мальчиков в Шымкенте
Задержана преступная группа, похищавшая продукцию с Аксуского завода ферросплавов (видео)
Даниал Ахметов освобожден от должности акима ВКО
Как констатируют врачи, за последние пять лет заболеваемость органов пищеварения у детей и подростков увеличилась в три раза. Виной тому – неправильное питание
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн
Задержан заместитель акима Павлодара
Семьи погибших сотрудников лесничества в области Абай получили квартиры в Семее
Социальный эксперимент: реакцию казахстанцев на закладку "наркотиков" проверила полиция (видео)
18 млн тенге выманили мошенники у детей предпринимательницы в Кокшетау
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности

Читайте также

Спецназ и командиры Нацгвардии Казахстана продемонстрировал…
Диалог о безопасности
Астанинский процесс завершился
Тренд на осознанное мышление

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]