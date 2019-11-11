С любовью к "Мамании"

Школа классиков

В мае нынешнего года в рабочей поездке по Алматинской области Президент Касым-Жомарт Токаев особо отметил глубокие исторические корни Жетысу и подчеркнул, что именно со школы «Мамания», находящейся в селе Аксу, начались первые инвестиции в образование казахской молодежи.

Нынче учебному заведению, из стен которого вышла целая плеяда видных государственных и общественных деятелей Казахстана, исполнилось 120 лет. Среди его выпускников – классик казахской литературы Ильяс Жансугуров, алашординцы Мухамеджан Тынышпаев и Жумахан Кудерин, просветитель Билял Сулеев, академик Журимбек Сыдыков, писатель Какимжан Казыбаев.

Медресе «Мамания» построено в далеком 1899 году в местечке Кара-Агач нынешнего Аксуского района Алматинской области на средства местного купца Маман-бия Калкабайулы и его сыновей Турыс­бека, Сейтбаттала и Есенкула. Поначалу рассчитанное на 2 года обучения учреждение быстро расширилось и уже в 1909 году перешло на светский формат и восьмилетнюю образовательную программу. Попечители – братья Мамановы – привлекли к работе лучших педагогов из Санкт-Петербурга, Стамбула, Казани, Уфы, Оренбурга, благодаря которым школа в казахской глубинке в короткие сроки стала образцовой и вполне соответствовала мировым стандартам того времени.

Учебный процесс был составлен по образцу известного уфимского медресе «Галия». Преподавали арифметику, географию, зоологию, историю, казахский, русский, арабский языки и литературу, вероучение, историю ислама. Учащихся, а большинство из них дети бедняков, обеспечивали бесплатным питанием, одеждой, учебными пособиями и даже общежитием. Хорошие жилищные и бытовые условия были созданы и для учителей. Слава о «Мамания мектебі» гремела по всей Российской империи.

Согласно архивным данным, Мамановы, убеждая старейшин родов в необходимости получения детьми разносторонних знаний, говорили: «Несмотря на религиозные, национальные, языковые различия, мы живем вместе с русскими, татарами и другими народами под общим небом, в одном саду божьем, в котором переплетены корни, шумят кроны деревьев, богатые листвой и цветущие, взаимно опыляя друг друга». Без образования подрастающего поколения они не видели будущего.

Значительную часть прибыли купцы тратили на содержание школы и инфраструктуру аула Кара-Агач, который их стараниями превратился в цветущий сад посреди голой степи. Однако благие начинания меценатов были перечеркнуты большевиками: в 1918 году они сожгли медресе вместе с жилыми и хозяйственными пристройками. Деревня сгорела целиком за одну ночь. В ходе репрессий были расстреляны 15 человек из рода Мамановых, другие осуждены как родственники «врагов народа» и сосланы за пределы Казахстана. Имущество баев, в том числе десятки тысяч голов скота, конфисковали в пользу государства.

В 1924 году учебное заведение выстроили вновь, оно функ­ционировало в качестве детского интерната-пансионата под вывеской «Кара-Агачская коммуна». Затем объект перевели в расположенное рядом село Аксу, где открылась средняя школа им. И. Алтынсарина. И лишь в 1998 году решением акимата Алматинской области учреждению, давшему путевку в жизнь многим выдающимся представителям казахской интеллигенции, вернули былое имя «Мамания».

Подарок землякам

Приехав в прошлом году в родной аул Аксу, предприниматель Молдияр Нурбаев ужаснулся ветхому состоянию школы, которую он окончил в 1967 году. Протекающая крыша, пришедшие в негодность деревянные окна, коммуникации – казалось, что здание вот-вот рухнет. Как рассказали старожилы, зимой дети мерзнут в холодных классах, болеют, из-за этого часто отменяют уроки. В общем, ремонта знаменитая «Мамания» не видела много лет.

– Помню времена, когда в школе училось больше тысячи детей, – говорит Молдияр Кылшыкович. – А сегодня многие аульчане переехали в город, у акимата села, видимо, нет средств, и объект постепенно пришел в упадок.

Недолго думая, бизнесмен выделил собственные деньги на капитальный ремонт школы, в которой, к слову, училась и его супруга Алтынсара Нурахметова. Всего за несколько месяцев трехэтажное здание преобразилось: установлены пластиковые окна, застелены полы, покрашен фасад. Заасфальтирована прилегающая территория, оснащен новыми компьютерами кабинет информатики, отремонтированы еще несколько учебных классов. Помимо этого, обновлена кровля, перестроена система отопления, которую перевели с угля на дизельное топливо – так дешевле и экологичнее.

Администрации учебного заведения меценат подарил новенькую «Ниву», чтобы было на чем ездить в райцентр. А директору школы оборудовал кабинет в модном ныне стиле Open space – офис открытого типа.

– «Мамания» – не просто школа, это объект, имеющий большое историческое и культурное значение для нашей страны и народа, – говорит Молдияр Нурбаев. – Здесь когда-то обучались и росли великие сыны казахского народа. Поэтому никак нельзя допустить, чтобы столь ценное учебное заведение закрылось. Мы с женой решили обновить школу, сделать что-то хорошее для земляков. Считаю, что каждый, кто добился успеха в жизни, должен внести вклад в развитие малой родины.

Сегодня в школе, еще пахнущей свежей краской, обучаются 240 детей, аулчане искренне радуются подарку земляка. В знак благодарности местные власти присвоили Молдияру Нурбаеву звание «Почетный гражданин Аксуского района».