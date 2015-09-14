С любовью к наследию предков

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Юрий ЛИ, Кызылординская область
Концепцию празднования важной исторической вехи в регионе утвердили еще в январе текущего года. В нее вошли десятки мероприя­тий, включая подготовку городов и сел, улицы которых в том числе украсили портреты исторических личностей. Большое внимание было уделено проведению форумов, инициативам неправительственных и молодежных организаций, этнокультурных объединений, которым удалось значительно поднять интерес у жителей региона к одному из самых знаковых периодов истории страны.
Особую лепту в популяризацию праздника внесли, конечно же, ученые – историки, этнографы и археологи. В Жанакорганском районе они провели семинар «Роль Сыганака в формировании Казахского ханства». Как известно, расположенный в этом районе древний город Сыганак, просуществовавший два тысячелетия, в 1468 году стал первой столицей Казахского ханства. Масштабное празднование 550-летия его образования вызвало особое внимание к городу, к проводимым исследованиям в рамках программы «Культурное наследие» и превращению городища в музей под открытым небом.
Огромный интерес к истории кызылординцы продемонстрировали на научно-познавательной конференции «Қазақ елі – Мәңгілік ел», организованной КГУ им. Коркыта-ата, и на научно-практическом форуме «Доблестный путь Касым-хана», проведенном под эгидой судейского корпуса.
Позаботились местные власти и о подрастающем поколении. Для кызылординских школьников были организованы экскурсии по историческим местам, в том числе смогли посетить они знаменитый Сыганак и Областной историко-краеведческий музей, в котором немало экспонатов – свидетелей далеких эпох. Кроме того, для юных жителей региона и студентов был подготовлен курс увлекательных лекций о возникновении Казахского ханства, становлении казахской государственности. Были посвящены юбилею республиканские и региональные чемпионаты среди молодежи по различным видам спорта.
Немало приятных минут подарила кызылординцам областная филармония, артисты которой открыли череду торжеств концертом «Мәңгілік Ел – мәңгілік тарих». В честь юбилея состоялась книжная выставка в Областной библиотеке им. А. Тажибаева, а буквально на днях управление предпринимательства и туризма совместно с союзом ремесленников «Қарлығаш» организовали в Кызылорде выставку прикладного искусства. В ней приняли участие 60 ремесленников со всего региона, представившие свои оригинальные произведения из металла, дерева и глины, кожи, войлока, ткани. На суд зрителей и жюри были вынесены самобытные экспонаты домашнего обихода далеких предков и целые коллекции национальных казахских ювелирных украшений, праздничной одежды.
– Глядя, насколько богата нынешняя выставка на предметы подлинного ремесленного искусства, радуешься, что в низовьях Сырдарьи так сильны традиции мастеров, – сказал, вручая призы победителям, заместитель акима области Серик Кожаниязов. Он подчеркнул, что творчество мастеров связывает поколения, сохраняет традиции и культурное наследие.
С. Кожаниязов отметил, что лучшие работы кызылординских ремесленников отправятся в Астану и станут достойным украшением столичной выставки в дни празднования знаменательного юбилея.
Примут активное участие кызыл­ординцы и в концерте мастеров искусств в столице. По словам руководителя областной филармонии Талгата Макашова, в Астану отправятся около 200 артистов, в том числе исполнителей традиционного народного искусства жыр, оркестр народных инструментов «Турмаганбет» и танцевальные ансамбли. Смогут оценить жители столицы и труды фермеров Приаралья, которые тоже примут участие в праздничных торжествах и представят свою продукцию на сельскохозяйственной ярмарке «Алтын дән-2015».
Но и кызылординцам в дни праздника скучать не придется. Помимо традиционных народных гуляний, концертов и множества других интересных мероприятий их ждет замечательный сюрприз: в областном Музыкально-драматическом театре им. Н. Бекежанова готовится к показу премьера спектакля «Ант» по мотивам одноименной пьесы Тахауи Ахтанова. Художественный руководитель театра Хусейн Амир-Темир уверен, что их подарок к 550-летию Казахского ханства придется зрителям по душе. Ведь сегодня как никогда высок интерес к нашему прошлому, к историческим личностям, которые не просто оставили о себе добрую память, но и сохранили для своих потомков нашу бескрайнюю и благодатную страну.

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