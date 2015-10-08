С любовью к памяти предков Юрий ЛИ, Кызылорда

В работе форума, посвященного 550-летию образования Казахского ханства, приняли участие аким области Крымбек Кушербаев, деятели науки и культуры, в том числе ученые Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, КазНУ им. Аль-Фараби, Университета им. Сулеймена Демиреля, Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Ясави, Кызылординского государственного университета им. Коркыта-ата, представители общественности.

Открывая конференцию, руководитель региона отметил особое значение празднования 550-летия Казахского ханства для всех казахстанцев. «Этот праздник прежде всего посвящен тому, чтобы почтить память и высокий дух наших героических предков и вспомнить историю, то, как они успешно преодолевали множество превратностей судьбы», – напомнил он слова Главы государства, произнесенные им на юбилейных торжествах в Астане. Не случайным назвал К. Кушербаев и выбор места проведения республиканского научного форума, который пал на Приаралье.

– Земля Сыра богата не только полезными ископаемыми, наш край отличается многогранным духовным наследием, славится своей культурой и древней историей. Здесь сохранилось много памятников героям, мудрецам, поэтам, философам казахского народа. Низовья Сырдарьи – это край четырех столиц. Здесь была резиденция сакских вождей Чирик-Рабат, столица огузов – Жанкент, Сыганак – столица великой кипчакской империи и Казахского ханства. И первая столица Казахстана – Кызылорда, – подчеркнул аким области.

Подробно рассказал К. Кушербаев об истории казахской государственности, которая берет свое начало с древних времен, о чем свидетельствуют данные персидских, греческих, арабских, китайских, русских ученых и многочисленные литературные источники. О роли и месте земли Сыра в становлении Казахского ханства, которое в 70-х годах XV века раскинулось вдоль реки Сырдарьи, а в последующие десятилетия укрепилось экономически и значительно расширилось территориально. Поведал он и о значимых этапах развития ханства, просуществовавшего почти четыре столетия, о важных вехах в новейшей истории страны.

Большой интерес вызвали у участников конференции и доклады ученых, поделившихся своими исследованиями древних и современных письменных источников о Казахском ханстве. В частности, доклад директора Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова Ханкельды Абжанова – «Расцвет и упадок Казахского ханства». Член-корреспондент Национальной академии наук РК профессор КазНУ им. Аль-Фараби Берекет Карибаев рассказал о том, как непросто ему пришлось, когда он выбрал для исследований историю образования Казахского ханства, как коллеги отговаривали его от этой затеи, указывая на малочисленность источников. Но он не отказался от темы, и сегодня научные труды Б. Карибаева получили широкую известность, изучаются в вузах, по ним пишутся диссертации.

Анализу особенностей освещения истории Казахского ханства в средневековых летописях был посвящен доклад профессора Университета им. С. Демиреля Ислама Жеменея. Много интересного рассказали доцент КГУ им. Коркыта-ата Онгар Бермаханов и профессор Международного казахско-турецкого университета Мухтар Кожи – исследователи образования Казахского ханства и городищ государства. Познавательным был и доклад профессора КГУ Улжан Жанбершиевой о творчестве жырау в период Казахского ханства.

Подводя итоги форума, аким области отметил высокую значимость проведения подобных мероприятий, напомнив о том, что после обретения независимости в стране была проведена огромная работа по изучению культурного наследия, нашей богатейшей истории, которая не ограничивается 550 годами. Была отмечена и важность этой большой научно-исследовательской работы в формировании патриотического самосознания подрастающего поколения.

– Мы начали с любовью восстанавливать наследие предков. Не останавливаясь на достигнутом, нужно идти в ногу со временем, сохранять свою государственность, историю, целостность, национальную идею, чтобы и дальше развиваться и быть успешной страной. Мы должны делать все ради того, чтобы оправдать чаяния наших великих предков, с честью нести знамя суверенитета. Тогда солнце независимости засияет над нами еще ярче, – подчеркнул К. Кушербаев.