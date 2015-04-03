С любовью к родному краю

938
Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
Главная ее цель – воспитание чувства патриотизма у молодежи, пропаганда духовных ценностей через знакомство юношей и девушек с яркими фотоработами, сохранение в памяти людей исторических моментов, которые занимают важное место в становлении и развитии нашего молодого независимого государства.
Свои работы представили известные кокшетауские фотографы Валентина Отт и Вячеслав Губанов, а также их молодые коллеги Нуржан Юмашев, Илья Шакиров и другие. Как отметила исполнительный секретарь МК «Жас Отан» Жанаргуль Жунусова, организаторы считают важным тот факт, что и старшее, и младшее поколение фотографов быстро откликнулись на их предложение и не только поддержали идею фотовыставки, но и внесли свои предложения и коррективы.
Своими впечатлениями поделилась жительница Кокшетау Улжан Сенгирбаева, которая сама увлекается фотосъемкой и была очень рада узнать творчество своих талантливых земляков. Она считает, что каждый хороший снимок несет в себе глубокий смысл, в каждом можно уловить настроение, духовный посыл, а также вспомнить свое детство, прошлое и понять, как же красива и богата наша природа.

