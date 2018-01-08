​С любовью к родной земле

Удержать молодежь на селе

Аул Актерек Жамбылского райо­на Жетысу находится на расстоянии 85 км от райцентра – поселка Узынагаш. Близ села расположен комплекс памятников из 90 курганов эпохи бронзы. В ауле проживают немногим более 3 тыс. человек. И если раньше молодежь в поисках работы уезжала в города, то сегодня миграционный поток остановился. Развивается фермерское дело, селу нужны рабочие кадры, умеющие сеять, вспахивать поля, собирать выращенный урожай, ухаживать за скотом. Да и жизнь в Актереке теперь мало чем отличается от городской.

Ежегодно местные крестьяне засеивают пшеницей и ячменем свыше 3 000 га плодородных земель. Недостатка в технике, а главное – в людях, здесь нет. Фермеру Темирлану Шайнусипову удалось не только обновить машинно-тракторный парк и производственную базу, но и убедить земляков остаться работать в родном селе. В крестьянском хозяйстве «Актерек» сегодня трудятся 180 человек: кто на паях, кто получает зарплату.

– Раньше наша молодежь уезжала в город, где на стройках им платили до 200 тысяч тенге в месяц, – рассказывает Темирлан Шайнусипов. – Правда, половина заработанного уходила на аренду жилья, а еще нужно тратиться на питание и проезд. И хотя на селе заработки поменьше, но и расходов не так много. Есть возможность откладывать, ведь у каждого сельчанина имеется свое подсобное хозяйство.

Еще в 2006 году, вырастив рекорд­ный урожай и получив прибыль, аграрий решил осуществить свою заветную мечту: построить односельчанам благоустроенное жилье. С тех пор в ауле отпраздновали 60 новоселий. Дома работников крестьянского хозяйства возводятся по единому архитектурному проекту, в них имеются все условия для комфортной жизни.

К слову, фермер помогает не только своим рабочим: недавно в Актереке появились тренажерный зал и футбольная площадка, где в свободное от учебы время местные ребята занимаются спортом. В октябре прошлого года по решению авторитетного жюри Темирлан Шайнусипов стал лау­реатом национальной премии «Алтын жүрек» в номинации «Благотворитель года».

– Государство помогло встать нам на ноги, поддержало бизнес-проекты, – говорит предприниматель. – Теперь наша очередь помогать стране и народу. Думаю, что каждый человек, добившийся успеха в жизни, должен сделать что-то полезное для своей малой родины.

Краше жизнь в Бояулы

Еще один отдаленный аул под названием Бояулы (в переводе с казахского «крашеный», «цветной») находится в Балхашском районе Алматинской области. Лет 15 назад село пришло в полный упадок и чуть было не исчезло с карты страны. Уроженцы этих мест, семья Молдакасымовых, решили взять под опеку родной аул. В рамках акции «Туыңды туған жерге тік» они отремонтировали дороги, провели электричество, тепло и водопровод. Построены школа, спортивная площадка, медресе и мечеть. В последние годы аул с населением около 200 человек стал в районе образцово-показательным.

В общей сложности предприниматель Азамат Молдакасымов инвестировал в развитие села свыше 650 млн тенге. Аул преоб­разился: благоустроены улицы, построены водонасосная станция, линии электропередачи. В начальной школе оборудованы спортзал, учебные классы и медпункт. По оценкам специалистов, асфальтовое дорожное полотно, уложенное в поселке, по качеству не уступает дорогам районного и областного значений. В последнее время в Бояулы стали возвращаться сельчане, некогда покинувшие родные места. Они строят дома, занимаются сельским хозяйством, хотя еще несколько лет назад об этом никто и не помышлял.

В планах предпринимателя – строительство жилья и сельского парка культуры и отдыха. Как подчеркивают местные жители, Мейрхан Тансыкбаев и Кайрат Уатаев, проявляя заботу о родных местах, показывают пример истинного патриотизма. Важно, что благие дела совершаются от чистого сердца, с любовью и уважением к землякам.