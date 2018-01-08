​С любовью к родной земле

Рухани Жаңғыру
2214
Асет Калымов

Удержать молодежь на селе

Аул Актерек Жамбылского райо­на Жетысу находится на расстоянии 85 км от райцентра – поселка Узынагаш. Близ села расположен комплекс памятников из 90 курганов эпохи бронзы. В ауле проживают немногим более 3 тыс. человек. И если раньше молодежь в поисках работы уезжала в города, то сегодня миграционный поток остановился. Развивается фермерское дело, селу нужны рабочие кадры, умеющие сеять, вспахивать поля, собирать выращенный урожай, ухаживать за скотом. Да и жизнь в Актереке теперь мало чем отличается от городской.

Ежегодно местные крестьяне засеивают пшеницей и ячменем свыше 3 000 га плодородных земель. Недостатка в технике, а главное – в людях, здесь нет. Фермеру Темирлану Шайнусипову удалось не только обновить машинно-тракторный парк и производственную базу, но и убедить земляков остаться работать в родном селе. В крестьянском хозяйстве «Актерек» сегодня трудятся 180 человек: кто на паях, кто получает зарплату.

– Раньше наша молодежь уезжала в город, где на стройках им платили до 200 тысяч тенге в месяц, – рассказывает Темирлан Шайнусипов. – Правда, половина заработанного уходила на аренду жилья, а еще нужно тратиться на питание и проезд. И хотя на селе заработки поменьше, но и расходов не так много. Есть возможность откладывать, ведь у каждого сельчанина имеется свое подсобное хозяйство.

Еще в 2006 году, вырастив рекорд­ный урожай и получив прибыль, аграрий решил осуществить свою заветную мечту: построить односельчанам благоустроенное жилье. С тех пор в ауле отпраздновали 60 новоселий. Дома работников крестьянского хозяйства возводятся по единому архитектурному проекту, в них имеются все условия для комфортной жизни.

К слову, фермер помогает не только своим рабочим: недавно в Актереке появились тренажерный зал и футбольная площадка, где в свободное от учебы время местные ребята занимаются спортом. В октябре прошлого года по решению авторитетного жюри Темирлан Шайнусипов стал лау­реатом национальной премии «Алтын жүрек» в номинации «Благотворитель года».

– Государство помогло встать нам на ноги, поддержало бизнес-проекты, – говорит предприниматель. – Теперь наша очередь помогать стране и народу. Думаю, что каждый человек, добившийся успеха в жизни, должен сделать что-то полезное для своей малой родины.

Краше жизнь в Бояулы

Еще один отдаленный аул под названием Бояулы (в переводе с казахского «крашеный», «цветной») находится в Балхашском районе Алматинской области. Лет 15 назад село пришло в полный упадок и чуть было не исчезло с карты страны. Уроженцы этих мест, семья Молдакасымовых, решили взять под опеку родной аул. В рамках акции «Туыңды туған жерге тік» они отремонтировали дороги, провели электричество, тепло и водопровод. Построены школа, спортивная площадка, медресе и мечеть. В последние годы аул с населением около 200 человек стал в районе образцово-показательным.

В общей сложности предприниматель Азамат Молдакасымов инвестировал в развитие села свыше 650 млн тенге. Аул преоб­разился: благоустроены улицы, построены водонасосная станция, линии электропередачи. В начальной школе оборудованы спортзал, учебные классы и медпункт. По оценкам специалистов, асфальтовое дорожное полотно, уложенное в поселке, по качеству не уступает дорогам районного и областного значений. В последнее время в Бояулы стали возвращаться сельчане, некогда покинувшие родные места. Они строят дома, занимаются сельским хозяйством, хотя еще несколько лет назад об этом никто и не помышлял.

В планах предпринимателя – строительство жилья и сельского парка культуры и отдыха. Как подчеркивают местные жители, Мейрхан Тансыкбаев и Кайрат Уатаев, проявляя заботу о родных местах, показывают пример истинного патриотизма. Важно, что благие дела совершаются от чистого сердца, с любовью и уважением к землякам.

Популярное

Все
Сбитые собаки, «летающие» кошки, нуждающиеся в помощи птицы, ящерицы, хорьки и даже рыбки становятся пациентами казахстанского хирурга-ветеринара Бориса Хабарова
Выставка, частью которой можно стать самому, открылась в Астане
У общественницы, многодетной матери Ирины Ким семеро детей. Все они, по словам их мамы, нағыз-казахи
Все начинается с семьи
Жители жилого массива «Дружба» чувствуют себя ненужными городу, в состав которого они вошли почти 15 лет назад
Мы все – казахстанцы
Нация у нас одна
Вдохновляющий потенциал
А у нас в доме газ!
Общие ценности
И снова ничья
Заветное желание – иметь водопровод
Турнир за турниром
Супермены среди нас
Павушки из «Ладушки»
Битва за финал
Смотрите, чтоб улитки не сбежали!
Указ Президента Республики Казахстан
Принцесса на пуантах
Палуаны в Алматы
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Реконструкцию котельных в Семее нужно закончить до начала отопительного сезона – Смаилов
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
В Озенмунайгазе и БерАли Мангистау сompany ведется расследование по фактам хищения
Соседа подозревают в изнасиловании несовершеннолетней туркестанки
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Женщина скончалась после блефаропластики в Усть-Каменогорске
О ситуации на казахстанско-узбекской границе рассказали в КГД
Главы государств поздравляют Токаева по случаю праздника Ораза айт
Еще более 890 тысяч га сельхозземель вернули государству в Казахстане
Секспросвет не по возрасту: буклеты для проституток по ошибке раздали школьникам в Текели
Акимат Астаны о нашумевшем ЖК "Дублин": Каждый получит свои квартиры
Схемы движения трех автобусных маршрутов изменили в Астане из-за дорожных работ
Второе за сутки ДТП с тремя погибшими произошло в Казахстане
Более 60 тонн пшеницы из России пытались ввезти под видом ячменя в Казахстан
Трассы к популярным туристическим местам отремонтируют в Казахстане
Сколько человек заболели коронавирусом в Казахстане по состоянию на 22 апреля
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Рудные богатства стране не нужны?
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
В Казахстане будет запущена новая юношеская футбольная лига, которая не имеет аналогов в нашей стране
Есть статус - будут и достижения

Читайте также

Чем известна легендарная казахстанская крепость Аккесене
Полвека назад начались крупномасштабные раскопки на городищ…
В зале Улуг Улуса в Национальном музее РК собрано множество…
Марат Тажин провел заседание нацкомиссии по реализации "Рух…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]