​С любовью к шахматам

Болат Кабыжанов – известный в нашей респуб­лике и за ее пределами шахматист, мастер спорта, на счету которого множе­с­т­­во побед на соревнованиях разного уровня среди спортсменов с ограниченными возможностями. Не так давно он выиграл отборочный чемпионат, проходивший в Астане, завоевав путевку на мировое первенство, которое пройдет весной нынешнего года в Ереване. На аналогичном чемпионате, проходившем в 2012 году в Алматы, Болат занял второе место.

– Я намерен побороться за медаль и в этот раз, – говорит спортсмен. – Конечно, много проблем, в том числе и с финансированием поездки, но мне придает силы любовь к шахматам!

В домах престарелых Болат Кабыжанов уже поч­ти год каждую неделю ведет занятия шахматного кружка. Ученики у гроссмейстера старательные, делают заметные успехи. К примеру, Амангельды Алиев и Ерлан Баядилов готовятся участвовать в областном чемпионате по шахматам, который пройдет в Усть-Каменогорске. В случае победы им предстоит отстаивать честь уже на республиканских соревнованиях среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Поздравить Болата с победой на отборочном турнире пришли не только его ученики, но и активистки волонтерской организации при доме престарелых «Бабушки – детям» Равия Шакирова и Нина Шумилова, которые преподнес­ли тренеру шахматистов небольшой подарок.

– Мы откликнулись на призыв Президента о проведении Дня благодарности и решили поблагодарить Болата за ту работу, которую он проводит здесь, – рассказывает Равия Шакирова. – Он делает большое дело. И мы хотим, чтобы наша молодежь, несмотря на недуги, чувствовала себя счастливой и нашла дорогу в этой жизни. Этой дорогой сейчас для них являются занятия спортом. Глядя на то, с каким желанием они занимаются, пожилые люди тоже заряжаются энергией.

Как выяснилось, волонтерская организация «Бабушки – детям» в прошлом году, когда встал вопрос о финансировании поездки Болата Кабыжанова для участия в мировом первенстве в Дрездене, первой объявила о сборе средств. Благодаря СМИ их призыв услышал один из казах­станских предпринимателей, который взялся компенсировать все расходы спортсмена.