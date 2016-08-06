​С любовью к творчеству

Раушан ШУЛЕМБАЕВА

По этому случаю в Центральном выставочном зале Музея искусств им. А. Кастеева открылась выставка «С любовью к жизни». Она представила произведения художников клуба – людей разных профессий, для которых творчество стало смыслом жизни и зовом души. Каждый из них старается передать в своих картинах красоту окружающего мира. Такие работы глубоки по духу, искренни по содержанию, а потому понятны зрителю любого возраста. Следует добавить, что в «Самоцвет» входили известные художники, внесшие огромный вклад в историю изобразительного искусства Казахстана – Валентин Антощенко-Оленев, Уке Ажиев, Андрей Дячкин и многие другие.

Свою историю клуб ведет с 1971 года, когда решением Алма-Атинского облсофпрофа было создано общественное объединение «Самоцвет» с целью объединить самодеятельных художников области. Многие годы руководителем клуба, а затем его куратором был член Союза художников Казахстана Юрий Самуилович Шнейдерман. Первая выставка клуба прошла в 1972-м, и на самодеятельных художников обратили внимание: в союзных СМИ постоянно шла о них информация. А в 1974 году в Москве на празднике искусств народов СССР «Самоцвет» удостоился Золотого диплома ВДНХ.

На сегодняшней выставке художники представили станковую живопись, акварель, графику и декоративно-прикладное искусство. И подчеркнули, что двери клуба открыты для всех, кто желает приобщиться к искусству.

