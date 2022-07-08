Любовь и уважение к родной стране и красавице-столице, незабываемые впечатления от экскурсионных поездок в Нур-Султан выразили в своих работах участники конкурса детских рисунков в Петропавловске.

«Менің сүікті Астанам!» – «Моя любимая столица!» – так назывался этот конкурс, участниками которого стали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В Северо-Казахстанской области работают шесть организаций для таких детей, в том числе два Дома юношества, в которых проживают ребята от 18 до 23 лет.

Конкурс детских рисунков был организован в рамках недели «Ел орда тарихы – Ел тарихы!» – «История столицы – история страны!». Активное участие в нем приняли 64 юных художника.

Художественное творчество ребята дополнили интересными поделками, выполненными в различных техниках с применением самых разных материалов – капрона, цветной бумаги, бисера, дерева, гипса.