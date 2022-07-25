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С макияжем и прической
Жанат Сисекенова

Бесплатные курсы для желающих обучиться парикмахерскому делу и визажу организованы в Актобе.

Специально для этого Центр развития женского предпринимательства при региональной Палате предпринимателей заключил договор с учебным центром «Знание Актобе», более десяти лет организующим подобные обучающие курсы. Занятия рассчитаны на пять дней, затем пятнадцати слушательницам предстоит выполнить тестовое задание, что гарантирует им получение сертификата.

– Мы предварительно провели большую работу по анкетированию среди женщин, чтобы выявить их предпочтения. С учетом их пожеланий и была разработана программа обучения для жительниц Актобе и районов. Среди них как начинающие, так и опытные предпринимательницы, а также те, кто только планирует открыть собственное дело. Ранее профильные курсы провели для кулинаров, до конца года планируем провести их и для швей, – отметила консультант центра Ляззат Жаманкулова.

К важному делу привлекают специалистов, которые помогут реализовать свои идеи, улучшить мастерство, переформатировать действующий бизнес из менее доходного в более прибыльный.

Центр развития женского предпринимательства в Актобе был открыт в марте в рамках партнерства Фонда солидарности Министерства национальной экономики, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и НПП «Атамекен». Инициатива финансируется за счет средств Азиатского банка развития и реа­лизуется Программой развития ООН в Казахстане. Услугами центра уже воспользовались 290 актюбинок.

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