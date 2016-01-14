​С максимальной отдачей

Мы видим, как сегодня обостряются межгосударственные военные конфликты, ухудшается общая гео­политическая ситуация. В таких условиях промедление с принятием важнейших государственных решений было бы непростительным. Поэтому, не ожидая истечения срока полномочий нынешнего состава Мажилиса в конце 2016 года, необходимо приступить к реализации антикризисных мер и новых реформ по усилению государства уже сейчас.

Еще один важный момент – досрочные выборы позволят Казахстану быстрее, не дожидаясь наступления новой очередной волны мирового экономического кризиса, пройти через электоральный цикл. А в том, что эта волна мирового кризиса будет не менее, а возможно, и более острой и ощутимой, сомнений не возникает. Тому свидетельством – серьезные трудности, которые испытывают национальные экономики многих стран Европы и СНГ.

В Казахстане очень важно сохранить социальную стабильность и экономический рост, которых удалось достичь благодаря проводимой государственной политике. Поэтому в современных условиях необходимо консолидировать усилия всех государственных, гражданских и общественных институтов для эффективной реализации антикризисных мер и институциональных реформ Президента, обозначенных в Плане нации. Для этого каждый казахстанец, руководствуясь общенациональной стратегией борьбы с кризисом, должен трудиться на своем месте с наибольшей отдачей, тем самым вносить вклад в укрепление внутриполитического единства.