​С максимальной пользой

По данным областного управления образования, на организацию летнего отдыха детей из местного бюджета в нынешнем году выделено почти 281 млн тенге, что на 37 млн тенге больше, чем в прошлом. Более 162 тыс. детей отдохнут в летних лагерях, в том числе в десяти загородных, а также 795 пришкольных. Еще почти 9,3 тыс. школьников проведут каникулы за счет спонсорских и родительских средств. И свыше 120 юных жамбылцев отправятся в республиканские оздоровительные центры.

В приоритетном порядке из бюджетных средств обеспечиваются отдыхом сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, ребята с особыми образовательными потребностями, а также лучшие учащиеся. Для подрастающего поколения проводят патриотические и тематические акции, в том числе «Большая страна – большая семья», «Я – патриот» и другие.

Что касается организации досуга и занятости, то этим направлением охватят свыше 107,5 тыс. детей. Большинство из них (более 60 тыс.) задействовано в языковых, спортивных и творческих кружках при школах и в организациях дополнительного образования. Старшеклассники в основном привлечены в трудовые отряды по озеленению и благоустройству родного края. Оставшаяся часть предпочла туристические походы, экскурсии и занятия в дворовых клубах.

В текущем году впервые организованы курсы изучения английского языка на базе двух казахско-турецких школ-интернатов для одаренных детей. Планируется, что до конца лета обучение пройдут около 1 100 учащихся. В качестве волонтеров в школьные кружки английского языка привлечены студенты третьего-четвертого курсов.

– Организация детского отдыха во время летних каникул – одно из приоритетных направлений деятельности системы образования, поэтому мы стараемся, чтобы дети провели жаркий сезон не только приятно и весело, но и максимально содержательно, интересно и полезно, – сказала руководитель отдела областного управления образования Светлана Шевченко.

По ее словам, с целью постоянного контроля за успешным проведением летней оздоровительной кампании создана областная межведомственная комиссия. Перед ее началом все ответственные лица получили подробный инструктаж во время семинара, проведенного на базе лагеря «Тау самалы». А для обеспечения общего порядка и профилактики правонарушений за всеми оздоровительными лагерями закреплены сотрудники органов внутренних дел, в загородных лагерях они осуществляют круглосуточное дежурство. Вместе с тем усилена разъяснительная работа среди детей и их родителей о необходимости безопасного и ответственного поведения в летнее время.