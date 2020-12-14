С марта 2021 года в Казахстане станут платными новые участки автодорог

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В Казахстане станут платными новые участки автомобильных дорог. Об этом сообщил председатель правления АО "НК "Казавтожол" Улан Алипов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Inform.kz
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"В прошлом году мы провели инвестиционный конкурс для внедрения платности. В этом конкурсе выиграла компания Computer Vision Technologies. Совместно там консорциум был, тайваньская компания консультантами выступили, и они планируют на 11 тыс. км внедрить платность. В этом году 13 участков, 5,8 тыс километров – до конца года", – сказал Улан Алипов в ходе встречи с журналистами.
Спикер добавил, что строительно-монтажные работы завершены, некоторые участки запущены в пилотном режиме.
"Ведется сейчас работа по дооборудованию остальных участков. Планируем в марте-апреле (2021 года) запустить в промышленную эксплуатацию, то есть сбор денег начнется в марте-апреле. Там основная задача – обеспечить безопасность, и у нас большая проблема по нехватке денег на содержание дорог. Планируется восполнить эту нехватку за счет внедрения платности, это общемировая практика", – добавил Улан Алипов.