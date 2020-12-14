С марта 2021 года в Казахстане станут платными новые участки автодорог

Экономика
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Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В Казахстане станут платными новые участки автомобильных дорог. Об этом сообщил председатель правления АО "НК "Казавтожол" Улан Алипов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.   

"В прошлом году мы провели инвестиционный конкурс для внедрения платности. В этом конкурсе выиграла компания Computer Vision Technologies. Совместно там консорциум был, тайваньская компания консультантами выступили, и они планируют на 11 тыс. км внедрить платность. В этом году 13 участков, 5,8 тыс километров – до конца года", – сказал Улан Алипов в ходе встречи с журналистами.

Спикер добавил, что строительно-монтажные работы завершены, некоторые участки запущены в пилотном режиме.

"Ведется сейчас работа по дооборудованию остальных участков. Планируем в марте-апреле (2021 года) запустить в промышленную эксплуатацию, то есть сбор денег начнется в марте-апреле. Там основная задача – обеспечить безопасность, и у нас большая проблема по нехватке денег на содержание дорог. Планируется восполнить эту нехватку за счет внедрения платности, это общемировая практика", – добавил Улан Алипов.

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