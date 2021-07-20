С минимальным риском

В Карагандинской области набирает обороты кампания по вакцинации населения от COVID-19. Возле поликлиник выстраиваются очереди из желающих сделать прививку. Одни делают укол, ибо хотят защитить себя и близких, другие – потому что обязал работодатель. Но и те, и другие помогают достичь одной общей цели – создания коллективного иммунитета.

– В область с начала кампании по вакцинации поступило 371 480 доз вакцины «Спутник V», CoronaVac – 34 тысячи, Hayat-Vax – 55 тысяч и QazVac – 13 тысяч доз, – сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова. – Согласно разнарядкам Министерства здравоохранения, к нам поступает в основном препарат «Спутник V», произведенный Карагандинским фармацевтическим комплексом. Его объем составляет 78% от всех поставок.

Противники вакцинации не устают твердить о том, что прививка не защищает человека от заражения COVID-19 на 100%. Это действительно так. Но вакцинированный человек намного легче переносит болезнь, чем непривитый. К тому же доля заразившихся коронавирусной инфекцией после получения вакцины в нашей области чрезвычайно мала.

По данным облздрава, с 1 февраля в угольном регионе после вакцинации КВИ заболели 393 человека: 271 – после первой дозы и 122 – после второй. А это всего 0,11% от общего количества жителей региона, которым сделали прививки.

– У этих пациентов болезнь протекала либо в бессимптомной, либо в легкой и средней степени тяжес­ти, – отметила замруководителя облздрава. – Следует учитывать тот факт, что после получения прививки люди могли не соблюдать правила безопасности, то есть не носили маски в местах скопления людей и контактировали с больными КВИ. В результате произошло заражение ввиду недостаточного времени для выработки защитных антител. Кроме того, не исключено, что кто-то прошел вакцинацию, уже находясь в инкубационном периоде.

Медики убеждены, что вакцина полностью защищает людей от тяжелой формы COVID-19. Это доказывает практика. В инфекционных стационарах Карагандинской области пациентов, которые получили прививку и тяжело заболели, нет.