С МРЭК без мрака Свежий выпуск 774 Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

За годы существования МРЭК число абонентов увеличилось до 18 тыс. Основная задача предприятия – передача, распределение электроэнергии по Мангистауской области. Самые крупные подстанции в регионе на 110 и 220 кВ расположены на месторождениях Каражанбас, Узень и в поселке Бейнеу. А подстанций самого разного класса – 57.

– Особое внимание мы уделяем реконструкции и модернизации существующих подстанций, строительству новых линий и расширению сетей. В текущем году наша компания завершила реконструкцию и строительство новой подстанции «Северное» на 110 кВ. По программе модернизации заменяем старое оборудование на новое. Ведь наша задача – бесперебойное, надежное электроснабжение потребителей, – отмечает заместитель председателя правления по эксплуатации АО «МРЭК» Жаксылык Сагимбеков.

В нынешнем году началось строительство новой – уже третьей линии. ЛЭП напряжением 220 кВ Актау – Каражанбас протяженностью 198 км даст дополнительную возможность покрыть дефицит мощности в 100 МВт. В следующем году планируется строительство также третьей линии на 220­кВ до Узеньского месторождения (протяженность 150 км). Там же возведут новую подстанцию. Проект уже готов, пройдена государственная экспертиза.

– Сроки эксплуатации оборудования приближаются к 40 годам, тогда как эксплуатационная норма – не более 25 лет. Поэтому мы начали модернизировать подстанции. На это уже потрачено более 3,5 миллиарда тенге, – говорит Ж. Сагимбеков.

Один из примеров успешной модернизации – подстанция «Умирзак». Когда-то от нее «питались» заводы и фабрики, существовавшие во времена Союза. Но затем с расширением промышленной зоны, появлением морского порта, свободной экономической зоны, ее мощностей перестало хватать. В 2009 году старую подстанцию снесли «под ноль», заново построили здание и полностью обновили ячейки. Теперь это подстанция мощностью 25 МВт. Но пока она загружена всего на 30%. Подстанция рассчитана на расширение СЭЗ: в нынешнем году здесь планируется открытие 5 заводов и еще 9 – в следующем, так что в скором времени резервы будут использоваться.

– В 2009 году было построено 4 таких подстанции. Они все разные, в зависимости от конфигурации, от мощности. Здесь оборудование на порядок выше старого. К примеру, если раньше стояли масляные выключатели, которые постоянно возгорались при размыкании контакта, то сейчас – вакуумные – они полностью исключают возгорание. Более того, управление всем оборудованием полностью автоматизировано, а раньше все делали вручную, – рассказал управляющий директор по развитию Яхья Тастемиров.

Кроме того, МРЭК первой в Казахстане перешла на полностью автоматизированную систему коммерческого учета электро­энергии (АСКУЭ), что позволяет полностью учитывать и конт­ролировать электрическую энергию от поставщика до передачи потребителю.

В рамках комплексного плана приватизации на 2014–2016 годы, который был утвержден постановлением Правительства, государственный холдинг в лице «Самрук-Энерго» уходит из тех отраслей, где существует частный капитал. В связи с чем компания выставила акции АО «МРЭК» на продажу. Напомним, «Самрук-Энерго» в данный момент владеет 75% акций АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

– Компания является одним из наших лучших активов. Продажа акций будет осуществляться в 2 этапа. Первый этап – это продажа 24%, то есть 482 338 акций на казахстанском фондовом рынке с привлечением неограниченного числа инвесторов. Сроки – с 24 ноября до 10 декабря. Цена 1 акции по подписке – 5 147,80 тенге. Это оценка, которая была сделана компаниями «большой четверки». Вторым этапом станет продажа основного пакета – более 51% акций стратегическому инвестору. Это будет в начале следующего года, – говорит управляющий директор АО «Самрук-Энерго» Даурен Баймагамбетов.

АО «МРЭК» по многим показателям уже сейчас – одно из лучших энергораспределительных компаний в Казахстане.

– Это стабильная компания с хорошими финансовыми показателями, с грамотно продуманной инвестпрограммой. Поэтому нам кажется, что это перспективный актив, интересный для инвесторов, – добавляет Д. Баймагамбетов.

Ключевые факторы инвестиционной привлекательности АО «МРЭК» – это ее потребители (доля нефтегазодобывающих компаний – 98%), финансовые показатели (чистая прибыль с 2010 по 2013 год выросла с 58 млн. до 1 млрд. 76 млн. тенге), хорошая тарифная политика (в скором времени ожидается получение новых тарифов от АРЕМ) и стабильный спрос на электро­энергию, который только растет с каждым годом.

– По площади территории обслуживания мангистауский РЭК занимает в республике одну из лидирующих позиций. Кроме того, у нас самая наименьшая протяженность линий, поэтому затраты небольшие, а технические потери в сетях у нас самые низкие среди всех казахстанских РЭК, – говорит Асылбек Жуматаев, заместитель председателя правления АО «МРЭК».

Подписаться на акции АО «МРЭК» могут физические, юридические лица и даже иностранные граждане. Единственное требование к участникам – при приобретении более 10% акций необходимо предоставить уведомление в АРЕМ. Заявки на покупку акций можно подавать через брокеров.



