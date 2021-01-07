Сегодня, 7 января, в Камерном зале состоится концерт «Волшебство в Рождество». Этот вечер в светлый праздник Рождества наполнит сердца слушателей радостью и ожиданием чуда. Шедевры духовной музыки, мировая классика, сочинения казахстанских авторов прозвучат в исполнении оперных певцов и Камерного хора «Астана Опера», главный хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.

Солисты – Асем Сембина, Елена Ганжа (сопрано), заслуженный деятель Казахстана Дина Хамзина, Татьяна Вицинская, Салтанат Муратбекова, Малика Минизини (меццо-сопрано), Рамзат Балакишиев (тенор), Ержан Саипов (баритон), Шынгыс Расылхан (бас), Любовь Ткаченко (арфа). Партия фортепиано – Елена Сахно, Жанар Ахметова, Жаныл Рахимбекова.

В концерте «Музыкальные каникулы в «Астана Опера» выступят талантливые казах­станские студенты, обучающиеся в ведущих творческих вузах республики и престижных учебных заведениях за рубежом – Московской государственной консерватории им. П. Чайковского, Московском государственном институте музыки им. А. Шнитке, Новосибирской государственной консерватории им. М. Глинки.

Свое исполнительское искусство представят лауреаты международных конкурсов Жасулан Абдыкалыков (труба), Алмаз Нигматов (скрипка), Досхан Жексембай (бас-тромбон), Дулат Кенес (валторна), Аяжан Усембаева (аккордеон), Малика Аймакова и Салтанат Акбасова (фортепиано), Квинтет духовых инструментов «Шабыт», Брасс-квинтет.

В программе – «Элегия» С. Рахманинова, «Искорки» М. Мошковского, Пять разнохарактерных прелюдий из цикла «Десять прелюдий» Д. Шостаковича в обработке для скрипки и фортепиано Д. Цыганкова, Венгерские мелодии В. Баха, попурри из кинофильмов Э. Морриконе и другие произведения классиков.

17 января состоится концерт из цикла «Forte-trio приглашает». Государственное трио выступит на сцене Камерного зала в составе Каламкас Жумабаевой (скрипка), Мурата Нарбекова (виолончель), худо­жественного руководителя – Заслуженного деятеля Казахстана Тимура Урманчеева (фортепиано). Зимнюю серию концертов знаменитый коллектив открывает программой из произведений выдающихся русских композиторов – А. Аренского и С. Рахманинова.

23 января пройдет концерт для детей «Дружная семейка струнных инструментов», где воедино соединены музыка, слово ведущего, загадки и познавательный видеоряд. Артисты оркестра, учащиеся Казахского национального университета искусств и руководитель проекта – музыковед Маржан Жакенова познакомят юных слушателей со струнными инструментами, их звучанием и произведениями великих композиторов.

26 января известные казах­станские музыканты, артисты «Астана Опера» – заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев (баритон), лауреаты международных конкурсов Каламкас Жумабаева (скрипка), Курванжан Ахатов, Ажар Кадырова (виолончели), Долорес Умбеталиева (фортепиано) представят зрителям концерт из цикла «Золотой век музыки». В этот вечер Камерный оркестр «Астана Опера» выступит под управлением дирижера Армана Уразгалиева.

Насыщенную программу украсят ария Оттона из оперы «Оттон», ария из оратории «Саул» Г. Генделя, «Адажио» Т. Альбинони, Minuit chrétiens («Святая ночь») А. Адана, Токката для фортепиано ре минор А. Скарлатти, Пассакалия для скрипки и виолончели Г. Ф. Генделя-И. Хальворсена, Рондо Л. Боккерини, Концерт для двух виолончелей и струнного оркестра соль минор А. Вивальди, Блестящий дивертисмент М. Глинки на темы оперы В. Беллини «Сомнамбула», Интермеццо из оперы «Сельская честь» П. Масканьи, Серенада для струнного оркестра до мажор П. Чайковского.

И это репертуар только Камерного зала театра. В «Астана Опера» также напоминают о других постановках, доступных зрителю в январе, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте театра.