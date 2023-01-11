С начала 2023 года зима громко заявила о себе: морозы, метели, снегопады, гололед. Школьники учатся дистанционно, спасатели работают в круглосуточном режиме

В Западно-Казахстанской облас­ти столбик термометра опустился до -35. В Атырауской области до -30, а в Мангистауской – до -25 градусов. На востоке страны тоже сильные морозы – понижение температуры воздуха до -30–43 градусов.

Из-за ухудшения погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) утром 10 января были закрыты 122 участка автодорог, из которых 42 – республиканского значения. Скопление автотранспорта наблюдалось в Карагандинской области: 57 автомобилей стояли при выезде из Темиртау.

Людей, оказавшихся в дороге, размещают в пунктах временного обогрева.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю на территории страны ожидается сильное похолодание, прогнозируются морозы до -30 градусов. Понижение температуры воздуха может привести к риску замерзания топ­ливной системы автотранс­порта. Чтобы избежать нештатных ситуаций, на республиканских трассах Национальным оператором автодорог планируется введение временных ограничений движения в ряде областей для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Пользователей республиканских автодорог призываем не выезжать на дальние расстояния и следить за изменениями погоды», – говорится в сообщении «КазАвтоЖол», которое было распространено в начале текущей недели.

Информацию о закрытых автодорогах республиканского значения можно получить, позвонив в круглосуточный call-центр по номеру 1403.

К слову, теперь казахстанцам за выезд на перекрытые из-за непогоды трассы может грозить не только штраф, но и арест. В октябре 2022 года постановлением Правительства РК были внесены некоторые изменения в Правила прекращения или временного ограничения движения транспорт­ных средств на дорогах. Теперь автомобилис­тов, игнорирующих предупреж­дение о закрытии дорог, могут привлекать к ответственности по статье 667 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя». Так, за неповиновение сотрудникам полиции, перекрывающим выезд на трассы, гражданам грозит на первый раз штраф в размере 30 МРП либо арест на срок до 15 суток. В случае повторного нарушения в течение года – арест от 15 до 20 суток или штраф до 50 МРП.

Последние дни выдались тяжелыми для спасателей, которые трудятся в круглосуточном режиме.

Так, в Восточном Казахстане жителям заблокированных снегом сел потребовалась помощь. В разгар непогоды к горноспасателям обратились из села Переменовка Бородулихинского района. Местному жителю стало плохо, потребовалось срочно доставить его к врачам. В село попробовал выехать автомобиль скорой помощи, но дорога в 25 км была заметена, видимость нулевая. Бригаде медиков пришлось вернуться обратно.

– Как только поступил сигнал, в село направили специальный автомобиль повышенной проходимости КУНГ и пять спасателей, – рассказали в филиале военизированной аварийно-спасательной службы Восточно-Казахстанской области. – Даже такой мощной технике понадобился час, чтобы пробиться в Переменовку. Больного в сопровождении местного фельдшера успешно доставили в Жезкент и госпитализировали в местную больницу.

Спасоперация развернулась также в Глубоковском районе. Здесь снегопад отрезал от большой земли село Волчиху. Одиннадцать человек, приехавшие на новогодние праздники навестить родных, не смогли вернуться обратно.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, в таежное село были направлены «шерпы» – вездеходы с огромными колесами диаметром 1,6 м, шириной 0,6 м, со сверхнизким давлением. Благодаря таким характеристикам машины смогли пройти по снежной «целине» и доставить людей в Усть-Каменогорск. Медицинская помощь никому не потребовалась.

В Шымкенте уже два дня беспрерывно идет снег. Как сообщили в местном департаменте по чрезвычайным ситуациям, во дворе одного из домов произошло обрушение двух навесов общей площадью 252 кв. м, в результате чего придавило пять автомашин. В микрорайоне «Сауле» грузовой автомобиль марки «DAF» застрял в снегу, а в микрорайоне «Курсай» из снежного плена спасателям пришлось извлекать городской маршрутный автобус.

Главный город страны продолжают убирать от снега. Накануне на уборку улиц вышли почти две тысячи дорожных рабочих, задействовано свыше тысячи единиц спецтехники. В ночь с 9 на 10 января из города вывезли 1 673 кубометров снега.

Капризы природы нарушили привычный образ жизни казахстанцев: занятия в школах переведены на дистанцион­ный формат, движение на автодорогах ограничено. Ситуацию усугубляет гололед, который буквально превратил некоторые города в один сплошной каток.

В столичном департаменте по ЧС рассказали о правилах поведения во время гололеда. В частности, рекомендуется быть предельно внимательными на проезжей части дороги: не торопиться и тем более не бежать, обходить места с наклонной поверхностью, руки должны быть свободны, не в карманах, также не стоит носить тяжелые сумки, что увеличивает вероятность падения.

Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигаться по ней надо небольшими скользящими шагами. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если человек все же поскользнулся, то необходимо присесть, чтобы снизить высоту падения. Спасатели напоминают, что особенно опасны падения на спину, вверх лицом – так выше вероятность получить сотрясение мозга.

Следует подобрать и нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказаться от высоких каблуков. К слову, казахстанцы проявляют смекалку и делятся советами, как спасаться от гололеда с помощью подручных средств. Предлагается, к примеру, натягивать на обувь металлические мочалки для мытья посуды.