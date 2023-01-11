С начала 2023 года зима громко заявила о себе: морозы, метели, снегопады, гололед. Школьники учатся дистанционно, спасатели работают в круглосуточном режиме
Общество
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Алла Серикбаева, Галина Вологодская
Казахстан находится во власти северного циклона. Холодный арктический воздух продолжает свое движение по территории республики, смещаясь к южным регионам. Их жители, привыкшие к более мягкому климату, в буквальном смысле замерзают. РГП «Казгидромет» объявляло вчера штормовое предупреждение в восьми регионах страны. На юге – сильный снег, в горных районах – туман, гололед, низовая метель.