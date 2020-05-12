С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму около 804 млрд тенге
С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму около 804 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.
"С января по апрель 2020 года из республиканского бюджета на выплату базовых пенсий было направлено 249 млрд тенге, солидарных пенсий – 554,8 млрд тенге. В апреле 2020 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 200,8 млрд тенге, из них на выплату базовых пенсий– 62,2 млрд тенге, солидарных пенсий – 138,6 млрд тенге", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 1 мая 2020 года численность пенсионеров составляет 2 225,9 тыс. человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсии) на 1 мая 2020 года составил 90 560 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).
Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц. Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.