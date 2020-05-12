Экономика
С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму около 804 млрд тенге
С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму около 804 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.   

"С января по апрель 2020 года из республиканского бюджета на выплату базовых пенсий было направлено 249 млрд тенге, солидарных пенсий – 554,8 млрд тенге. В апреле 2020 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 200,8 млрд тенге, из них на выплату базовых пенсий– 62,2 млрд тенге, солидарных пенсий – 138,6 млрд тенге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 1 мая 2020 года численность пенсионеров составляет 2 225,9 тыс. человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсии) на 1 мая 2020 года составил 90 560 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц. Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Популярное

Все
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Знание языка – большое преимущество
«Метаморфозы» творчества
Косшы: статус города и реалии пригорода
Перспективы евразийской интеграции
Как финансовые пирамиды доводят казахстанцев до суицида
Формула успеха академика Мамырова
Как советские паломники совершали хадж в годы СССР
Поправки в Конституцию РК позволят окончательно отойти от старой государственной модели
Трогательным эхом отозвалась трагедия из эпохи криминальных 90-х
Референдум-2022: время активной информационной работы
В контексте партнерства и добрососедства
По каким причинам казахстанцы калечатся и погибают на производстве
Эхо «большого террора»
С успехом проводит казахские свадьбы на казахском языке голубоглазый житель Петропавловска Евгений Грязнов
На Совете по этике оказался после общения с населением аким в Павлодарской области
Справедливость будет восстановлена
Совет дня: скачивайте легкие вирусы на свой компьютер, чтобы помочь ему выработать иммунитет
На неделю Тараз превратился в центр высокой моды: как прошел девятый сезон Aspara Fashion Week
Пещера Махамбета и другие открытия
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании КНБ
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Алихан Смаилов встретился с главой "Росатома"
Токаев: раньше многие бизнесмены были вовлечены в "мутные" и "серые" схемы
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Правительство , Экономика
Смаилов – гендиректору КТК: Важно обеспечить безаварийную р…
Международное сотрудничество , Экономика
Торгово-логистический комплекс начали строить на казахстанс…
Экономика
Возврат излишне уплаченных средств утильсбора начат в Казах…
Мажилис , Экономика , Транспорт
Программа льготного автокредитования вскрыла искусственно с…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]