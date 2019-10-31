С начала года казахстанцы выплатили ЕСП на сумму более 600 млн тенге
Айдана Демесинова
В столице Казахстана под председательством вице-министра труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасова прошли публичные слушания по обсуждению цен НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по перечислению единого совокупного платежа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.
"Плательщики ЕСП также смогут участвовать в накопительной пенсионной системе и получать базовую пенсионную выплату в зависимости от стажа участия в системе. Кроме пополнения своих пенсионных накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде, для плательщиков ЕСП появится возможность получать базовую пенсию в повышенном размере в связи с тем, что будет фиксироваться трудовой стаж. Также они смогут получить социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком", – сказал заместитель директора центрального филиала Госкорпорации по координации деятельности и пенсионному обеспечению Мухтар Еркебулан.
По информации представителей Госкорпорации, за 9 месяцев было обработано 339 933 платежных поручения на сумму 616,6 млн тенге, направлено в АО "ЕНПФ", АО "ГФСС", НАО "ФСМС", орган госдоходов 589,0 млн тенге. Количество плательщиков хотя бы раз уплативших ЕСП за указанный период составляет 339 163 человека.
Государственной корпорации в связи с допущенными ошибками в формировании платежных поручений возвращены плательщикам 13 048 платежных поручений на сумму 27,5 млн тенге.
Переходя к основной теме публичных слушаний, директор финансово-экономического департамента аппарата правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Данияр Искабылов отметил, что рассматриваемый проект тарифов был разработан в свете оказываемых услуг Госкорпорацией в рамках единого совокупного платежа, которые позволяют своевременно обрабатывать и осуществлять перевод сумм в АО "ЕНПФ", АО "ГФСС", НАО "ФСМС", орган государственных доходов.
"Государственная корпорация "Правительство для граждан" является единым провайдером, осуществляющим деятельность в сфере оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу "одного окна". Цены на услуги Общества, отнесенные к государственной монополии, регулируются Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики. Настоящая заявка касается установления цен на услуги по распределению и перечислению сумм в Фонд социального медицинского страхования – 40%, Государственный фонд социального страхования – 20%, Единый накопительный пенсионный фонд – 30% и соответствующий бюджет по месту жительства плательщика – 10% взносов от ставки отнесенных к государственной монополии", – сообщил Искабылов.
Госкорпорация предлагает установить тариф на 1 платежное поручение по распределению и перечислению сумм ЕСП в размере 63 тенге, на 1 платежное поручение по возврату ошибочно уплаченных сумм ЕСП – 978 тенге.
Напомним, с января 2019 года неформально занятые граждане производят уплату ЕСП, который включает в себя 4 платежа – индивидуальный подоходный налог, социальные отчисления, пенсионные взносы, отчисления в систему социального медицинского страхования.
Для плательщиков ЕСП установлены минимальные ставки по подоходному налогу и социальным платежам. С учетом разницы в доходах городских и сельских жителей сумма ЕСП для жителей столицы, городов республиканского и областного значения составляет 1 МРП или 2 525 тенге, для жителей других населенных пунктов – 0,5 МРП или 1 262,5 тенге в 2019 году.