Общество
С начала года столичные КСК сообщили полиции о ста незаконно сдаваемых квартирах
Столичные КСК сообщили полиции о ста незаконно сдаваемых квартирах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима столицы.   

В рамках реализации проекта "Безопасность и комфорт в столице" Местной полицейской службой УВД района "Алматы" совместно с работниками кооперативов ежедневно проводятся мероприятия, направленные на выявление фактов незаконной сдачи квартир в аренду. При этом особое внимание уделяется лицам, представляющим оперативный интерес, лицам, оказывающим интимные услуги, и т.д.

Работники КСК при выявлении незаконно проживающих граждан незамедлительно информируют участкового инспектора полиции, закрепленного за их административным участком.

"Всего с начала года от работников КСК в участковые пункты полиции и непосредственно участковым инспекторам полиции поступило свыше 100 сообщений о незаконной сдаче квартир внаем", – говорится в сообщении.

За время проведения ОПМ "Участок", которое проходит с 15 марта по 1 июня 2017 года, по обходу квартир участковыми инспекторами совместно с работниками КСК на сегодняшний день было выявлено более 60 квартир, где по предварительным данным зафиксированы факты сдачи квартир внаем.

При проведении данных мероприятий полицейскими и работниками КСК проводится разъяснительная работа с владельцами квартир, арендаторами и арендодателями о том, что при сдаче квартиры необходимо заключить письменный договор между владельцем квартиры и арендатором с обязательным указанием фактического проживания количества граждан и период проживания. Копию договора необходимо предоставить в налоговый орган, а также временно прописать по месту жительства граждан, арендовавших жилое помещение.

Популярное

Все
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Гостем Нур-Султана стал известный французский пианист Давид Бисмут
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
Объединение партий "AMANAT" и "ADAL" прокомментировал известный предприниматель
Медики заявляют о выработке коллективного иммунитета от COVID-19 в Нур-Султане
Известный политолог прокомментировал прекращение членства Президента в партии "AMANAT"
Символ казахстанского вуза в виде вымпела побывал в космосе
Специальное приложение позволит сократить число аварий в Казахстане
Жителей Байконыра на все лето оставляют без горячей воды
"AMANAT" остается ядром консолидации сторонников реформ Президента – Госсекретарь
​​​​​​​Партия «AMANAT»: курсом к Новому Казахстану
Новый Казахстан – справедливый Казахстан
Каждый ребенок достоин школы
Токаев ратует за конкурентные условия на партийном поле Казахстана – общественник
Обслужи себя сам
​​​​​​​В джазе только лучшие
​​​​​​​Международный опыт управления государственными финансами
Конь в авто
Землепашцу космос в помощь
​​​​​​​Импорт снизить, экспорт нарастить
Не все так просто
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Глава Минобороны высказался о пропавшем после взрывов под Таразом военном
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Как цифровая платформа e-Shanyraq может облегчить работу ОСИ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
Изнасиловавшего второклассницу педофила задержали в Кызылординской области
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане

Читайте также

Транспорт , Общество , Технологии , Цифровизация
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Общество
Детей-сирот незаконно сняли с очереди на жилье в Петропавло…
Общество
Жителей Байконыра на все лето оставляют без горячей воды
Общество
Специальное приложение позволит сократить число аварий в Ка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]