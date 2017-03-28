С начала года столичные КСК сообщили полиции о ста незаконно сдаваемых квартирах

Общество
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Кожагулова Асель
Столичные КСК сообщили полиции о ста незаконно сдаваемых квартирах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима столицы.   

В рамках реализации проекта "Безопасность и комфорт в столице" Местной полицейской службой УВД района "Алматы" совместно с работниками кооперативов ежедневно проводятся мероприятия, направленные на выявление фактов незаконной сдачи квартир в аренду. При этом особое внимание уделяется лицам, представляющим оперативный интерес, лицам, оказывающим интимные услуги, и т.д.

Работники КСК при выявлении незаконно проживающих граждан незамедлительно информируют участкового инспектора полиции, закрепленного за их административным участком.

"Всего с начала года от работников КСК в участковые пункты полиции и непосредственно участковым инспекторам полиции поступило свыше 100 сообщений о незаконной сдаче квартир внаем", – говорится в сообщении.

За время проведения ОПМ "Участок", которое проходит с 15 марта по 1 июня 2017 года, по обходу квартир участковыми инспекторами совместно с работниками КСК на сегодняшний день было выявлено более 60 квартир, где по предварительным данным зафиксированы факты сдачи квартир внаем.

При проведении данных мероприятий полицейскими и работниками КСК проводится разъяснительная работа с владельцами квартир, арендаторами и арендодателями о том, что при сдаче квартиры необходимо заключить письменный договор между владельцем квартиры и арендатором с обязательным указанием фактического проживания количества граждан и период проживания. Копию договора необходимо предоставить в налоговый орган, а также временно прописать по месту жительства граждан, арендовавших жилое помещение.

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