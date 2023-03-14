Насколько выросла экономика Казахстана с начала 2023 года

Экономика
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Елисеева Екатерина
корреспондент

По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, информация и связь, а также торговля. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz . 

Фото пресс-службы премьер-министра РК

По словам министра, в январе-феврале текущего года темп роста экономики Казахстана составил 4,3 процента по сравнению с текущим периодом прошлого года. В том числе рост в реальном секторе составил 2,7 процента, а в сфере услуг – 5 процентов. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, информация и связь, а также торговля.

"Темп роста инвестиций в основной капитал составил 19,2 процента. Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 72,8 процента, сельском хозяйстве – на 33,1 процента, операциях с недвижимостью – на 12,1 процента, а также в промышленности – на 14,1 процента, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 12,2 процента и обрабатывающей промышленности – на 7,2 процента. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в области Ұлытау, а также в Мангистауской, Павлодарской и Карагандинской областях", – дополнил спикер. 

Он сообщил, что импорт товаров достиг 4,2 млрд долл. США. Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства вырос на 2,5 процента.

"Кроме того, рост зафиксирован в следующих отраслях: производство продуктов питания – на 9,6 процента, продуктов нефтепереработки – на 5,4 процента, продукции химической промышленности – на 3,6 процента, напитков – на 22,6 процента, фармацевтической продукции – на 16,7 процента и легкой промышленности – на 34,3 процента", – перечислил Куантыров. 

Министр сообщил, что объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 0,5 процента. За указанный период объем выполненных строительных работ увеличился на 12,8 процента. За январь-февраль текущего года введено более 2,1 млн кв. м жилья, что на 22,2 процента больше показателя соответствующего периода прошлого года.

"Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом. По всем показателям положительный рост отмечается в 6 регионах – в области Абай, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Павлодарской областях, а также городах Алматы и Шымкент", – отметил министр. 

По 6 показателям наблюдается рост в 9 регионах. Это Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области.

"Для обеспечения дальнейшего роста экономики центральным и местным исполнительным органам предлагается в ближайшей перспективе сконцентрироваться на усилении мер антиинфляционного реагирования и недопущении спекулятивных сезонных колебаний цен на плодоовощную продукцию, также на реализации мер по сохранению положительных темпов роста в отраслях экономики, оказании комплексной поддержки в проведении весенне-полевых работ", – заявил Куантыров. 

Кроме того, министр предложил сконцентрироваться на качественной подготовке ПСД и ТЭО, а также своевременном проведении строительно-монтажных работ и доведении средств администраторами бюджетных программ до поставщиков, всесторонней поддержке несырьевого экспорта и наращивании альтернативных экспортных направлений и эффективной реализации противопаводковых мер.

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