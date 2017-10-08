С начала года в Мангистауской области погибли 22 ребенка
За девять месяцев в Мангистауской области погибли 22 ребенка, об этом сообщили в ДВД региона, передает новостной портал "Тумба.kz".
"По итогам девяти месяцев в Мангистауской области зарегистрировано 19 несчастных случаев, в результате которых погибли 22 ребенка", – сообщает портал
Всего за последние пять лет произошло более 80 несчастных случаев с детьми. Семеро детей утонули, столько же отравились угарным газом, пятеро погибли в результате падения с высоты, 41 ребенок отравился различными средствами, включая медикаменты. Среди погибших 22 младенца в возрасте до одного года.
"Главное направление нашей работы – разъяснение детям и их родителям правил безопасного поведения на улице, во дворе, на море, с незнакомыми людьми, а также своевременное выявление неблагополучных семей с целью оказания им социальной реабилитационной помощи, защиты прав и законных интересов детей", – сказала представитель Местной полицейской службы ДВД Мангистауской области Эльвира Касанова.
По ее словам, падения из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Инспектор говорит, что дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за своей любознательности.
МПС ДВД региона подготовлен ряд методических рекомендаций для родителей.
Не оставляйте маленьких детей одних дома.
Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог забраться на подоконник.
Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений!
Напротив, москитная сетка способствует трагедии, потому что ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками.
По возможности открывайте окна сверху, а не снизу.
Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно.
Если вы что-то показываете ребенку из окна – всегда крепко держите ребенка.