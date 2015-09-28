С начала года в основной капитал Астаны привлечено свыше 420 млрд тенге инвестиций
В основной капитал Астаны с начала года было привлечено 426 616,3 млн тенге инвестиций, или 116,5% к соответствующему периоду 2014 года. В республиканском объеме инвестиций доля столицы составила 10,7% (9,5% – в январе–августе 2014 года), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на astana.kz.
Основными источниками вложения инвестиций в рассматриваемом периоде остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 233 899,5 млн тенге, или 54,8% от общего объема. При этом на долю средств государственного бюджета приходится 28,8%, или 122 739,4 млн тенге.
Основной составляющей частью вложений являлись работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений. На их долю приходится 63,1%, или 269 120,8 млн тенге, индекс физического объема к соответствующему периоду 2014 года – 119,6%.
На приобретение машин и оборудования, инструментов и инвентаря приходится 32,1% от общего объема инвестиций, или 137 045 млн тенге, что на 7% выше показателя аналогичного периода 2014 года.
Напомним, за январь–август текущего года предприятиями, организациями и населением города введено в эксплуатацию жилье общей площадью 1 197 448 кв. м, что на 74,2% выше аналогичного периода 2014 года. Всего на жилищное строительство было направлено 80 658,4 млн тенге, что на 5,3% выше соответствующего периода 2014 года.