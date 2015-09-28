Экономика
С начала года в основной капитал Астаны привлечено свыше 420 млрд тенге инвестиций
В основной капитал Астаны с начала года было привлечено 426 616,3 млн тенге инвестиций, или 116,5% к соответствующему периоду 2014 года. В республиканском объеме инвестиций доля столицы составила 10,7% (9,5% – в январе–августе 2014 года), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на astana.kz.

Основными источниками вложения инвестиций в рассматриваемом периоде остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 233 899,5 млн тенге, или 54,8% от общего объема. При этом на долю средств государственного бюджета приходится 28,8%, или 122 739,4 млн тенге.

Основной составляющей частью вложений являлись работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений. На их долю приходится 63,1%, или 269 120,8 млн тенге, индекс физического объема к соответствующему периоду 2014 года – 119,6%.

На приобретение машин и оборудования, инструментов и инвентаря приходится 32,1% от общего объема инвестиций, или 137 045 млн тенге, что на 7% выше показателя аналогичного периода 2014 года.

Напомним, за январь–август текущего года предприятиями, организациями и населением города введено в эксплуатацию жилье общей площадью 1 197 448 кв. м, что на 74,2% выше аналогичного периода 2014 года. Всего на жилищное строительство было направлено 80 658,4 млн тенге, что на 5,3% выше соответствующего периода 2014 года.

Популярное

Все
Роман-откровение, роман-летопись, роман-потрясение... Это все – «Талтүс» Таласбека Асемкулова, произведение, не похожее ни на какое другое
Без крестов и куполов, а то и без окон и дверей. Так сегодня выглядит большинство из сохранившихся до наших дней православных церквей
Указ Президента Республики Казахстан
Идеалы современной эпохи
Сырец в цене
Богаты луком и томатами
Мудрость святого Бекасыла
С точностью до зернышка
В историю распахнутая дверь
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Указ Президента Республики Казахстан
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
Указ Президента Республики Казахстан
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Любовь к языку как путеводитель
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Лидеры стран ШОС провели неформальную беседу
Когда дадут отопление в Нур-Султане
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 сентября
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
Инновационный путь Школы 21 века
Токаев: ШОС – самая успешная международная организация в мире
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Правительство , Экономика , Энергетика
Планы по строительству нового газоперерабатывающего завода …
Экономика , Общество
Размер пособий в сентябре озвучили в Минтруда
Экономика , Общество
Около двух тысяч вакансий представили на ярмарке в Астане
Экономика
Когда упадет цена на сахар в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]