С начала года военные суды РК приговорили более 50 человек

Общество
Талгат Исенов
Фото Kazpravda.kz
В течение первого квартала 2016 года военные суды Казахстана лишили свободы 22 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на председателя апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Военного суда РК Жандоса Мусабекулы.

"Из 54 осужденных 22 приговорены к лишению свободы. Количество рассмотренных уголовных дел в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 30%. На 33,3% уменьшилось количество дел с вынесением приговоров. Также за первый квартал текущего года прекращено производством 4 уголовных дела. Было вынесено 2 оправдательных приговора", – привел статданные Мусабекулы на брифинге.

Основная часть рассмотренных дел, добавил он, связана с нарушениями уставных отношений, превышением властных полномочий и так далее.

Другой участник брифинга – председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Военного суда РК Ауезнур Каженов – в свою очередь сообщил, что в военные суды гарнизонов за I квартал 2016 года поступило 489 гражданских дел и заявлений, что на 10,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Возбуждено 412 гражданских дел, рассмотрено с вынесением решений 184 дела.

По его словам, из числа находившихся в производстве суда первой инстанции 434 гражданских дел окончено 348, что на 20,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большую часть рассмотренных дел составляют дела по жилищным и трудовым спорам.

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