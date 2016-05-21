С начала весны в РК зарегистрировано 5 случаев клещевого энцефалита, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на almaty.tv
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"С начала весны санэпидемиологи Казахстана зарегистрировали 5 лабораторно подтвержденных случаев клещевого энцефалита. Из них 2 случая по городу Алматы и 3 – по Алматинской области. В этом году из-за аномального потепления клещи вышли на охоту раньше положенного срока. Правда, последние дожди на время снизили их активность", – передает телеканал.
Санврачи настоятельно рекомендуют горожанам на время воздержаться от прогулок в горы, парки и скверы. А в случае укуса незамедлительно обращаться в больницы, так как последствия могут быть необратимыми, вплоть до заражения энцефалитом. Это заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к летальному исходу.
"Сезон, опасный для передачи инфекций, – начиная с конца марта–апреля, на юге – до сентября–октября. В этот период нежелательно посещать горную местность, предгорную, леса, так как возможно нападение клещей и есть риск заражения различными клещевыми инфекциями", – сообщила специалист отдела мониторинга инфекционных болезней ДПЗПП Алматы Жанна Шапиева.
При этом противоклещевая обработка и вакцинация населения уже ведутся. Специалисты заявляют, что препараты прошли необходимую экспертизу и соответствуют стандартам.