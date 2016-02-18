​С надеждой на чудо

Сегодня «Барыс» проведет важнейший матч, призванный дать ответ на вопрос: попадет клуб в плей-офф или впервые в своей истории остановится в шаге от него? Причем на ситуацию способен повлиять не только нижнекамский «Нефтехимик», ведущий с нами ожесточенную борьбу за выход в элитный раунд (ему хватит даже одного очка, чтобы отправить «барсов» за борт), но и уфимский «Салават Юлаев», который в последнем туре отправится именно в Татарстан. Само собой, многое зависит от самих казахстанцев – результата их игры с омским «Авангардом».

Что касается встречи «Нефтехимика» с «Салаватом Юлаевым», то здесь может выйти на первое место принцип прагматизма. Команда из Уфы набрала столько очков, что теперь ей уже не приходится думать о раскладе в турнирной таблице – она находится на четвертом месте на Востоке и не может уже ни подняться вверх, ни опуститься вниз. При этом вступать в полноценную «рубку» с клубом, бьющимся за плей-офф, учитывая опасность травмирования лидеров перед решающим этапом, у нее нет никакого резона.

Если же прогнозировать судьбу нашей игры на выезде с «Авангардом», то тут шанс на выигрыш у казахстанцев есть. Омичи в последней игре официально стали победителями Восточной конференции, и их с первого места уже тоже никто не сместит. Возможно, что «ястребы» также не станут рисковать лидерами в игре с отчаявшимся «Барысом». Но этот российский клуб может выставить и второй эшелон. Само собой, прог­нозы – дело неблагодарное. Но у наших истинных болельщиков все же теплится надежда, что мы запрыгнем на подножку уходящего поезда.