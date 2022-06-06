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С надеждой на лучшее
Айгуль Турысбекова

В общеобразовательной школе №58 в Алматы расположились сразу два участка для голосования, и сюда с самого раннего утра потянулись жители близлежащих микрорайонов.

Примечательно, что многие пришли голосовать семьями, прививая детям с раннего возраста активную гражданскую позицию.

По традиции самыми активными стали люди старшего поколения, некоторые из которых, как и следует бабушкам и дедушкам, потянули за собой внуков да внучек. А что? Им даже очень интересно! Галочка, урна... Кидаешь туда, а за тобой все внимательно наблюдают...

Общественный наблюдатель участка №50 от партии «AMANAT» Акерке Мангина замечает: голосование идет без каких-либо нарушений, в доб­рожелательной и спокойной атмосфере. Члены участковой комиссии четко выполняют обязанности. Есть, конечно, и недопонимание: некоторые граждане пришли голосовать, не имея открепительных удостоверений с постоянного места жительства. Но ничего: на этот случай есть четкие законодательные нормы...

Не всем удалось прийти на участок лично. Пока автор этих строк находилась на участке, несколько человек оставили свои заявки для доставки урны и бюллетеней на дом.

...Член участковой комиссии референдума №47 Бакан Сарбалина сегодня находится на заслуженном отдыхе. Как старожил города она не первый раз принимает участие в подобных процессах волеизъявления народа, многих жителей знает в лицо. Что примечательно, она одна из тех, кто помнит референдум 1995 года. Как замечает, и тогда, и сегодня люди приходят голосовать с большой надеждой на лучшее будущее.

– Мы намерены строить Новый Казахстан, а значит, многие проблемы должны остаться в прошлом. По лицам пришедших на участок вижу: они идут голосовать осознанно, с надеждой на лучшее. Молодежь, которая ранее не особо проявляла граж­данскую активность, голосует за предстоящие демократические преобразования и справедливый Казахстан. Желаю, чтобы надежды людей оправдались, – говорит она.

Анатолий Марков пришел на участок с супругой Анастасией и пятилетней дочкой Марией. Пос­ле того как бюллетени отправились в урну, глава семейства отмечает: они проголосовали за позитивные и демократические изменения в государстве. На вопрос, какие именно поправки в Основном законе стали для него побудительным шагом, отвечает: пре­образование Конституционного совета в Конституционный суд, ограничение президентских полномочий и усиление Парламента, ведь это приведет к сбалансированной системе всех ветвей власти.

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