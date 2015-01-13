С надеждой на Рио

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Национальную команду РК она возглавила сразу после возвращения из Лондона, где завоевала олимпийскую «бронзу». И продолжала сама выступать на соревнованиях самого высокого ранга, оставаясь бесспорным лидером женской дружины.
И вот пришло время определиться с дальнейшей спортивной карьерой. Гузель решила сосредоточиться на подготовке к своей очередной Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и, чтобы не распылять силы, оставила пост главного тренера сборной страны. На ее должность назначен до этого успешно работавший старшим тренером женской молодежной сборной РК Кайрат Сагадиев.

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