​С надеждой на урожай

Побывал аким области в хозяйствах, которые совмещают полеводство с животноводством, а также в тех, которые делают основную ставку на разведение племенного скота. И повсюду интересовался тем, какие проблемы селяне считают самыми актуальными. А нерешенных вопросов в аграрном секторе еще немало. Это прежде всего состояние межпоселковых дорог, дефицит кадров специалистов и механизаторов.

Руководитель региона говорил с селянами о том, что государство выделяет солидные средства для поддержки аграрного бизнеса. Цель состоит в их эффективном использовании. В числе главных приоритетов – производство сельхозпродукции, ее переработка, транспортировка и хранение. Льготное налогообложение, субсидирование, условия продажи в лизинг техники и оборудования позволяют выполнить задачу, поставленную Главой государства, – увеличить производительность труда в аграрном секторе и повысить качество сельхозпродукции до уровня конкуренто­способной, а значит, востребованной не только внутри страны, но и за рубежом.