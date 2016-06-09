​С надеждой на урожай

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Побывал аким области в хозяйствах, которые совмещают полеводство с животноводством, а также в тех, которые делают основную ставку на разведение племенного скота. И повсюду интересовался тем, какие проблемы селяне считают самыми актуальными. А нерешенных вопросов в аграрном секторе еще немало. Это прежде всего состояние межпоселковых дорог, дефицит кадров специалистов и механизаторов.

Руководитель региона говорил с селянами о том, что государство выделяет солидные средства для поддержки аграрного бизнеса. Цель состоит в их эффективном использовании. В числе главных приоритетов – производство сельхозпродукции, ее переработка, транспортировка и хранение. Льготное налогообложение, субсидирование, условия продажи в лизинг техники и оборудования позволяют выполнить задачу, поставленную Главой государства, – увеличить производительность труда в аграрном секторе и повысить качество сельхозпродукции до уровня конкуренто­способной, а значит, востребованной не только внутри страны, но и за рубежом. 

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