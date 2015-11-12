Статьи С надеждой на возвращение Алевтина ДОНСКИХ

Он очень хочет вновь приехать в Казахстан. Пусть даже не на конкурс.



Идан Нойман был на "Бастау" вместе с создателями кинокартины "Гид", монтажом которой занимался. Вместе с ними порадовался за свою землячку Жанну Раз Борер, получившую приз за лучшую женскую роль в другом фильме-конкурсанте – "Ничто не растет в тени" режиссера Нимрода Иткина. И вместе с ними открывал новую для себя – не просто страну, а целую цивилизацию по имени Казахстан.



– Если бы мог одним словом описать замечательную поездку на кинофестиваль "Бастау", то сказал бы: "Культура", – поделился с нашей газетой своими впечатлениями Идан. – Признаюсь, когда режиссер фильма "Гид" Амос Джева сказал, что мы официально отобраны на кинофестиваль в Казахстане, и спросил, поеду ли я, чтобы представлять его, я испугался. Никогда не был в этой части Азии. Лишь знал, что Казахстан граничит с Китаем и что страна получила независимость чуть больше 20 лет назад. Но почувствовал – хочу узнать больше, и решил поехать.



Идан восхищен тем, как быст­ро все было организовано: о возможности поездки сообщили за три дня, и этого срока хватило, чтобы при поддержке израильского МИДа, посольства Израиля в Казахстане и организаторов фестиваля вовремя вылететь в Алматы.



– Не знал, чего ждать, – продолжает Идан. – Честно говоря, предполагал, что успею сделать кое-какую работу, и думал о том, как провести свободное время. Но оказался не прав. Я это осознал, когда приехал в оживленный город с необычной культурой и познакомился с невероятными людьми. В аэропорту меня встретили замечательные волонтеры. В их числе Камилла Абдельдинова, студентка факультета документальных фильмов и кино. Она стала для меня "приемным родителем".



А еще Идан был рад тому, что казахстанские зрители полюбили их фильм. На него же самого самое большое впечатление произвели национальные танцы, песни, театральные представления.



– Тогда-то я и понял, что прибыл в страну с невероятной культурой, так отличающейся от западной, – признается Идан. – Подумал о главной героине нашего фильма Нирит Бен Джозеф, израильтянке, живущий в Берлине, и о том, как она соединяет культуры прошлого и настоящего. Наш фильм схож с самим фестивалем, где я познакомился с местной культурой и участниками из разных стран.



Встречи со многими другими молодыми режиссерами со всех концов земного шара были одним из интереснейших событий фестиваля. Это режиссеры из Кыргызстана и Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана, Грузии и Сербии, России и Беларуси, Бельгии и еще многих других стран. Нам представилась возможность открыть для себя уникальную казахстанскую кухню, увидеть изумительную природу снежных гор, окружающих Алматы. А главное – насладиться теплым и радушным гостеприимством организаторов фестиваля и студентов.



Для Идана удивлением стало приглашение его в гости домой одним из студентов, где, по его словам, был в честь него накрыт королевский стол. Это не принято во многих странах.



– Я надеюсь скоро приехать в Казахстан, чтобы узнать больше об этой великолепной стране, – пообещал на прощание Идан.

Вернется ли с новым фильмом Идан Ньюман (он, кстати, специа­лизируется на документальном кино), приедет ли снимать о Казахстане или просто отправится путешествовать по новой для него стране, не столь важно. Важно, что он открыл для себя другой мир, другую цивилизацию, которая оказалась как неожиданной, так и прекрасной в его понимании.



Он открыл страну, где нашел новых друзей и единомышленников, которые, как и он, говорят на одном языке – языке искусства.



