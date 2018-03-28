​С надеждой – в Ригу

Вчера юниорская сборная Казахстана по хоккею с шайбой вылетела в Минск на второй учебно-тренировочный сбор перед самым ответственным для нее турниром года – чемпионатом мира среди хоккеистов до 18 лет. В столице Беларуси подопечные старшего тренера нашей команды Александра Высоцкого проведут буквально несколько дней и сыграют 2 контрольных матча с хозяевами льда. Пока в распоряжении нашего тренерского штаба 24 хоккеиста, но в окончательную заявку нужно включить 22.

31 марта – переезд в Латвию уже на юниорский чемпионат мира в группе А первого дивизиона. В Риге выступят 6 сборных. Наша команда поочередно сразится со сверстниками из Норвегии (2 апреля), Германии (3-го), Дании (5-го), Словении (6-го) и Латвии (8 апреля). Наверное, не случайно матч Латвия – Казахстан пос­тавлен в расписание чемпионата последним. Во всяком случае и Александр Высоцкий главным соперником для своих подопечных в предстоящей борьбе за 1-е место считает именно хозяев льда. Хотя с уважением отзывается обо всех претендентах на общую победу.