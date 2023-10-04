С надеждой встать на ноги

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Дина Боранбаева

В Талдыкоргане открыт новый спортивно-реабилитационный комплекс для людей с особыми потребностями, где всестороннюю помощь смогут получать до четырехсот
человек в год.

Центр общей площадью 700 кв. м оборудован самой передовой техникой, способной значительно улучшить состояние взрослых и детей, имеющих инвалидность I–III групп с различными травмами позвоночника, ДЦП, перенесших инсульт. В удобных залах расположено более тридцати различных тренажеров и иного специального оборудования из Германии, Италии, США, Японии и других стран. В их числе – единственный на сегодняшний день в стране экзоскелет испанского производства, который в буквальном смысле учит человеческое тело ходить заново. Стоимость высокотехнологичной модели превышает 100 млн тенге, а вес при этом составляет всего 17 кг, что почти в три раза легче аналога российского производства.

К чудо-оборудованию относится и многофункциональная роботизированная реабилитационная система «Луна»: тренажер предназначен для терапии пациентов с неврологическими и ортопедическими патологиями, двигательными нарушениями, вызванными перенесенными травмами и заболеваниями. Помимо этого, в центре действуют отделения физио- и кинезотерапии, процедурный и массажный кабинеты, работают психолог и логопед – всего порядка тридцати человек.

Для основателя нового центра Ельдоса Баялышбаева путь от этой идеи до ее воплощения занял почти десять лет. Сам он не понаслышке знает, что такое мечтать встать на ноги. После ДТП парень оказался в инвалидной коляске, но тяжелые обстоятельства не сломили его дух. Постоянно занимаясь сам и изучая все возможные системы восстановления, Ельдос Баялышбаев участ­вовал в десятках конкурсов по поддерж­ке частных инициатив и в 2014 году сумел-таки открыть первый центр реабилитации для людей с травмами позвоночника.

Изначально это было небольшое полуподвальное помещение, предоставленное городскими властями, где работали 3–4 человека. Из-за ограниченности в финансах приобретали туда только недорогое, но эффективное оборудование, а многое даже придумывали сами с учетом потребностей пациентов. Такой подход дал результат, и в центр за помощью стали тянуться люди со всей страны: приезжая на инвалидных креслах, многие уже после первых курсов реабилитации могли передвигаться на костылях. Ельдос же, тоже к тому времени вновь вставший, пусть и с поддержкой, но на свои ноги, мечтал о полноценном, большом и комфортабельном здании. Постепенно методом асара целеус­тремленный талдыкорганец по крупицам собрал помощь буквально со всего мира…

На торжественном открытии спортивно-реабилитационного центра, который и получил название «Асар», Ельдос Кайыркенович от всей души поблагодарил каждого, кто сделал вклад в исполнение этой мечты.

– С 2015-го начал работу по реа­лизации проекта, три года подряд принимал участие в конкурсе «Построй свой бизнес», реализуе­мый фондом «Сәби», – делится руководитель. – И только на третий год наконец-то выиграл. Параллельно, в разное время, два раза выигрывал гранты «Корни травы» от Посольства Японии на приобретение оборудования. Это, кстати, второй случай в мире, когда международный грант получает дважды один и тот же человек. Это стало прекрасным подспорьем для приобретения самого современного оборудования. Использовал и кредитные средства, полученные через фонд «Даму» на льготных условиях, а акиматом мне был выделен земельный участок для строительства. В общем, было потрачено много времени, сил и труда, но главное, что все это не зря. Теперь мы постараемся оказывать максимальную помощь каждому, кто к нам обратится.

Реабилитация здесь, кстати, будет бесплатной благодаря государственному социальному заказу, пациентам необходимо лишь получить направление от врачей. Как подчеркнул на церемонии торжественного открытия аким области Бейбит Исабаев, всесторонняя поддержка людей с особыми потребностями, и этого центра в частности, будет оказываться и далее. Так, при содействии местных властей к комплексу проложили асфальт­ную дорогу, а сейчас проводят природный газ.

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