Команда отважных казахстанских путешественников успешно выполнила первый этап экспедиции – восхождение на пик Винсон, на самую высокую точку Антарктиды. Впервые в истории нашей независимос­ти 16­декабря Государственный флаг страны гордо реял над бескрайними снежными просторами на высшей южной точке планеты.

Команда экспедиции все ближе подходит к Южному полюсу. По плану 31 декабря Магжан Сагимбаев, Юрий Юшин, Ильяс Галимбеков и Даулет Шарипов должны были прибыть на станцию Амунд­сен-Скотт, которая находится приблизительно в 100 метрах от географического Южного полюса, чтобы поздравить казахстанцев с Новым годом. Наверняка им на всю жизнь запомнится встреча Нового года в столь необычных и экстремальных условиях.

На наши вопросы ответил Магжан Cагимбаев:

– Каково видеть над головой только голубое небо, а вокруг лишь бесконечный белый снег? И что такое полярная тишина, когда нет шума автомобилей вокруг?

– Впереди – только белоснежная пустыня. Позади – тоже. Ничего вокруг не происходит. Никого, кроме нас, вокруг нет, и действительно, вокруг пронзительная тишина. Будто персонажи фантас­тического фильма, после ядерной войны, идущие к месту спасения выживших, – идем, перекусываем, спим, вновь идем, но уже быстрее. С нами упорство и Казахстан!

– Насколько сложно преодолевать такие большие расстоя­ния за один день?

– Поднимаясь на пик Винсон, альпинисты несли только свои рюкзаки. Во время лыжного похода мы везем за собой санки, так называемые пулки. Конечно, устаем от монотонного движения, таща за собой 50–60-килограммовый пулк и рюкзак со всем необходимым. Каждый день в среднем проходим 20–25 километров при нормальных погодных условиях. Преодолевая такие расстояния, организм тратит большое количество сил и энергии, которые необходимо восстановить. Поэ­тому днем во время движения мы перекусываем батончиками или сухофруктами, чтобы организм постоянно подпитывался калориями.

– А что представляет собой снаряжение?

– На санях – сумка на 120 литров, за спиной рюкзак 70-литровый. Обязательно в снаряжение входят надувной и обычный каремат, тенбутсы, термос, спальник, комплект посуды, аптечка, спички, полотенце, очки, горнолыжная маска, фонарик и нож. Также замок, фляга для воды, солнечная зарядка (ведь сейчас в Антарктиде всегда день). Температура и скорость ветра в Антарктиде меняются, поэтому участникам приходится ежедневно подбирать элементы одежды, чтобы они соответствовали погодным условиям.

НАША СПРАВКА

Экспедиция «Полюс Независимости» проводится под эгидой АНК. Организатором научно-исследовательской экспедиции является ОО «Казахское географическое общество» (Казгео). Генеральным партнером проекта выступил холдинг «Байтерек», партнерами – РОО «Казахстанское национальное географическое общество» (QazaqGeography), КазНУ им. Аль-Фараби, КазНМУ им. Д. Асфендиярова.