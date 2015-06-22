С напутствием от прессы

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Юрий Макаров
На площадку против журналистов вышли рослые, физически мощные и технически подготовленные 16-летние парни, которых в ближайшее время (с 22 по 30 июня) ждет республиканский финал «Кока-Кола Былғары Доп». Ну а если в Таразе алматинцам улыбнется удача, то прямой им путь – на международный летний турнир «Копа Кока-Кола» в Берлин.
У команды журналистов спортивный календарь не такой насыщенный. На небольшой церемонии открытия матча аким мегаполиса Ахметжан Есимов, всегда играющий за сборную работников СМИ, так и сказал: «Журналисты Алматы собираются один раз в году, и потому, уважаемые болельщики, простите им некоторую несыгранность. Будем играть как можем».
Ну а в принципе результат товарищеского матча вряд ли кого волновал. Там даже судьи в конце встречи «подзабыли», сколько раз соперники начинали игру с центра поля. Огласили с неба взятый результат – 4:4, мол, победила дружба. Дружба, действительно, победила, но на самом деле со счетом 5:4 в пользу школьников. Они на площадке смотрелись лучше, были мобильнее, настойчивее в штрафной площадке, и вообще болельщикам показалось, что на республиканском финале сборная алматинской школы № 58 в своей возрастной группе будет в числе фаворитов. Хотя...
Других-то их соперников мы пока не видели, а выиграть в товарищеском матче у очень взрослых, годящихся в отцы и деды журналистов, – это дело нехитрое.
Как и в прошлом году, аким Алматы провел на площадке все игровое время и вновь забил в ворота фаворитов детского турнира три гола (один из них – с пенальти). А заодно пообщался с давно и хорошо знакомыми партнерами по футбольной ­команде, пожелал успехов юным землякам в республиканском финале «Кока-Кола Былғары Доп».

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