С наркотиками и оружием задержали водителя Gelandewagen в Шымкенте

Общество
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Синтетические наркотики в особо крупном размере и оружие обнаружили у водителя в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Фото: пресс-служба ДП Шымкента

34-летнего водителя автомобиля Merсedes-Benz Gelandewagen с иностранным номером остановили ночью около зоопарка.

Под водительским сиденьем стражи порядка нашли сверток с 495 граммами наркотического вещества мефедрон, а в бардачке пневматический пистолет Stalker S84 и 8 пуль.

Зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», проводится досудебное расследование.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

 

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