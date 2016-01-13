​С настроем на конструктивные изменения

«…Выйдя из столетий забвения, встать в один ряд с величайшими нациями мира...» – в этой лаконичной фразе наш Лидер представил четкое видение новой мечты казахстанской нации.

В обращении к согражданам, а именно так и нужно воспринимать новую статью, наш Президент дал ясное представление новых жизненных возможностей. В ней емко очерчены казахстанские идеалы будущего как в материальном, так и в духовном смысле. Нурсултан Назарбаев в своем посыле казахстанцам говорит о том, что мы не самоуспокаиваемся своими достижениями, которых на сегодня не мало, мы вновь смотрим вперед.

Тем самым Казахстан осознанно повышает перед собой планку будущих достижений и перспективного роста. Мы видим себя среди передовых государств мира, но это не просто пожелания или амбициозный порыв – это побуждение к конкретным действиям и конструктивным изменениям. В изменившихся непростых условиях мы предъявляем к себе новые, более взыскательные требования. Мы не носим так называемые розовые очки. В своей новой высокой мечте мы видим то, что нам нужно сделать, чего нужно достичь и что изменить, чтобы воплотить ее в реальность.

Здесь Казахстан, как всегда, весьма прагматично подходит к своим планам и мечтаниям, переводя их из сферы воображения и области эмоционального на ясный язык современного государственного менеджмента. Мы хорошо понимаем, что реализация идеи требует осязаемых и последовательных действий, введения новых правил, соответствующего переключения всех процессов управления и перераспределения ресурсов и усилий.

Именно поэтому, как отмечает Глава государства, Казахстан начал свое движение к новой мечте с разработки Плана нации – 100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ, принятия новых 59 законов, создания новых государственных структур, которые будут обеспечивать сформулированные задачи.

Но весьма поражает воображение та колоссальная, титаническая интеллектуальная работа, которая была предварительно проделана для обеспечения нового рывка вперед. Ведь за очень эмоциональным, вдохновляющим и прекрасно сформулированным текстом новой президентской статьи прочитываются мощнейший замысел, системное планирование, за ним стоит концентрированная стратегия, в которой комплексно отражены самые мельчайшие детали.

В каждом разделе статьи ясно представлены как крупные системные и отраслевые трансформации – изменение моделей развития, новые принципы управления, формирование идентичности, так и создание возможностей для каждого гражданина – новые рабочие места, социальная помощь, бесплатное профессионально-техническое образование для всех, равный доступ к благам.

И очень важно, что ядром публикации являются сильная мотивация и посыл к совместной работе, где от всех госорганов, общественных институтов и граждан будут востребованы слаженность действий, настойчивость, креативность и упорство. Таким образом, помимо постановки задач, укрепляется и единый командный дух – основа основ продуктивного менеджмента, дающая эффект синергии комплекс­ного успеха, когда «1+1 больше, чем 2».

Качественное правовое обеспечение политического курса Главы государства является главным стержнем нашей законотворческой деятельности. Прежде всего это выразилось в продуктивной законодательной деятельности, что подтверждается не только внушительным количеством принятых законов, но и их огромной значимостью для устойчивого социально-экономического развития Казахстана и благополучия народа.

Очевидно, что при рассмотрении законопроектов, вытекающих из Плана нации «100 конкретных шагов», депутаты Мажилиса показали, каких положительных результатов можно достигать при слаженной работе с Правительством. Депутаты максимально стремились к тому, чтобы вся законотворческая деятельность активно способствовала разрешению проблем, стоящих перед государством, была эффективной и в конечном счете содействовала улучшению социального самочувствия казахстанцев.

Члены фракции партии «Нур Отан» приняли самое активное участие на всех этапах – от обсуждения в рабочих кругах Национальной комиссии по модернизации и работы над законопроектами до разъяснения содержательной новизны подписанных Главой государства законов.

В целом хотел бы отметить, что статью нашего Президента пронизывают мощная уверенность, сильная вера в успех. Это исторически обоснованная уверенность в своих силах, знаниях, компетенции и накопленном за 25 лет уникальном опыте государственного строительства. Ведь за эти годы мы не только достигли многого, но и действительно научились мечтать по-новому, ставить и решать конкретные задачи развития страны и общества.

Это уверенность Лидера в людях – всех согражданах-соратниках, которые сплотились вокруг реализации большой мечты, макроидеи, новой планки перспективного роста. И Нурсултан Абишевич это всегда очень хорошо чувствует. Именно поэтому в статье Главы государства повсеместно и широко употребляются объединяющие категории «мы», «наш», «вместе». Они четко выражают единство казахстанцев, общность наших ценностей, помыслов и целей. Это проецирует уверенность и на все наше общество: мы обязательно реализуем казахстанскую мечту!