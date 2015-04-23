С национальным колоритом Свежий выпуск 621 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Музыкально-театрализованное представление стало завершающим в череде праздничных мероприятий, стартовавших еще месяц назад. За это время Наурыз мейрамы отметили все факультеты и структурные подразделения университета.

В честь 20-летия Ассамблеи народа Казахстана в нынешнем году праздничные торжества начались с церемонии закладки Аллеи Дружбы. Молодые саженцы ели посадили руководители и студенты КазНУ, представители консульств США, КНР, России, Венгрии, Турции и других стран, главы дипломатических миссий и международных организаций, представители культурных центров. Аллея заложена в знак укрепления дружбы между Казахстаном и странами-партнерами и станет олицетворением солидарности, согласия и взаимопонимания между народами.

– Многонациональный народ Казахстана живет в дружбе, согласии, гармонии и толерантности. Я рад сегодня поздравить от имени Китайской Народной Республики студентов и коллектив КазНУ с этим замечательным праздником и пожелать университету процветания и благополучия, – отметил впечатленный размахом народных гуляний Генеральный консул КНР Чжан Вэй.

По сложившейся традиции на праздновании Наурыз мейрамы лучшие студенты и молодые ученые за отличную учебу и активное участие в научных исследованиях и общественной жизни университета получают денежные поощрения. В текущем году обладателями именных стипендий от компаний «КазМунайГаз», «Актобе Мунайгаз», ТОО «Ай-Тах», Universal start up и АО «НурБанк» на сумму 6,5 млн. тенге стали 60 студентов и аспирантов.

– Сегодня мы отмечаем великий праздник восточных народов – Наурыз, который получил международное признание в лице ООН. Для КазНУ он имеет особое значение, так как наш университет объединяет студентов разных национальностей, и мы всегда отмечаем Наурыз мейрамы с особым размахом, – подчерк­нул ректор вуза, академик Галым Мутанов.

Зарубежные гости, преподаватели и студенты ознакомились с колоритом внешнего и внутреннего убранства 20 юрт, отведали наурыз-коже, баурсаки и другие блюда казахской кухни, стали участниками и болельщиками соревнований по национальным видам спорта.

На импровизированной большой сцене развернулось музыкально-театрализованное представление: в праздничном концерте сменяли друг друга творческие коллективы всех национально-культурных центров Казахстана. А под занавес яркого и красочного мероприятия более 100 студентов исполнили казахский танец «Қара жорға».